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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटU19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची इंडिया-पाकिस्तान, जानें फाइनल के लिए कब है भिड़ंत

U19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची इंडिया-पाकिस्तान, जानें फाइनल के लिए कब है भिड़ंत

एसीसी अंडर-19 यूथ एशिया कप की चारों सेमीफाइनलिस्ट तय हो गई हैं. आज यूएई के खिलाफ शानदार जीत दर्ज कर भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई. आर्यवीर सहवाग ने 160 रनों की धांसू पारी खेली.

Written By : शिवम |  Updated at : 10 Nov 2026 07:57 PM (IST)
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एसीसी अंडर-19 यूथ एशिया कप में भारत ने आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में यूएई को 70 रनों से हराया, इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. इससे पहले पाकिस्तान भी क्वालीफाई कर चुका था, जिन्होंने ग्रुप स्टेज में भारत को हराया था. ग्रुप बी से अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने सेमीफइनल में जगह बनाई.

यूएई के खिलाफ भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 309 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसमें आर्यवीर सहवाग ने 160 रनों की शानदार पारी खेली. 168 गेंदों में आई इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 17 चौके जड़े. लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई 239 रन ही बना पाई.

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ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई. पाकिस्तान टॉप पर रहा, जिन्होंने ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ जीत दर्ज की थी. उन्होंने तीनों मैच जीते. इस मैच को छोड़ टीम इंडिया ने दोनों मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रही.

ग्रुप बी में अफगानिस्तान टॉप पर रही, जिन्होंने अपने तीनों मैच जीते. 3 में से 2 मैच जीतकर बांग्लादेश पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रही. श्रीलंका और मलेशिया बाहर हो गईं.

किसके साथ है भारत का सेमीफाइनल?

अंडर-19 यूथ एशिया कप में भारत का सेमीफाइनल मैच अफगानिस्तान के साथ है, जो ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी. दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच है.

भारत बनाम अफगानिस्तान अंडर-19 यूथ एशिया कप सेमीफानल गुरुवार, 12 नवंबर को है. इसी दिन पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश सेमीफाइनल भी है. जीतने वाली दोनों टीमों के बीच शनिवार, 14 नवंबर को फाइनल होगा.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 10 Nov 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
India U19 U19 Asia Cup Aaryavir Sehwag
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