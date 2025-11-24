हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा

'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा

ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 Prize Money: एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में पाकिस्तान शाहींस ने बांग्लादेश-ए को हराकर खिताब अपने नाम किया. जानिए चैंपियन पाकिस्तान को कितनी धनराशि मिली.

By : शिवम | Updated at : 24 Nov 2025 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर ओवर में हराकर खिताब अपने नाम किया. इससे पहले पाकिस्तान शाहीन 125 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश-ए का स्कोर भी 125 ही रहा. सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश सिर्फ 6 ही रन बना पाई, जिसे पाकिस्तान ने 4 गेंदों में पूरा कर लिया. जानिए चैंपियन बनने पर पाकिस्तान शाहींस को प्राइज मनी के रूप में कितनी धनराशि मिली.

बांग्लादेश ए इंडिया ए को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंची थी, उस मुकाबले का नतीजा भी सुपर ओवर में निकला था. जबकि पाकिस्तान शाहीन ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया था. एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल मुकाबला रविवार, 23 नवंबर को दोहा में खेला गया.

अहमद दानियाल बने प्लेयर ऑफ द मैच

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रन बनाए थे, जबकि टीम के 6 विकेट 75 रन पर गिर गए थे. लगा था कि पूरी टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी. पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन साद मसूद ने बनाए, उन्होंने 26 गेंदों में 3 छक्के और इतने ही चौकों की मदद से 38 रनों की पारी खेली.

बांग्लादेश ए टीम के बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए, हालांकि इसमें श्रेय पाकिस्तान के गेंदबाजों को भी जाता है जो लगातार विकेट लेने के साथ रनों पर भी अंकुश लगाते रहे. अमहद दानियाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट लिए. सुफिया मुकीम ने भी 4 ओवरों में 11 रन दिए, उन्होंने 3 विकेट चटकाए.

अहमद दानियाल ने पाकिस्तान के लिए सुपर ओवर में गेंदबाजी की थी, उन्होंने दूसरी गेंद पर अब्दुल गफ्फार के रूप में पहला और तीसरी गेंद पर जीशान आलम के रूप में दूसरा विकेट लिया. बता दें कि सुपर ओवर में अधिकतम 2 विकेट हो सकते हैं.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 प्राइज मनी

पाकिस्तान शाहींस को चैंपियन बनने पर 20,000 अमेरिकी डॉलर रूपये की इनामी राशि मिली. भारतीय मुद्रा में देखें तो करीब 17 लाख 85 हजार रुपये हैं. पाकिस्तान करेंसी में ये 56 लाख रुपये से ज्यादा है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 24 Nov 2025 02:16 PM (IST)
Tags :
Pakistan Vs Bangladesh Asia Cup Pakistan A Pak Vs Ban Final Asia Cup Rising Stars 2025 Rising Stars Asia Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
Advertisement

वीडियोज

Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
न्यूज़
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: 1 साल में ग्रेच्यूटी लेकिन टेक-होम सैलरी कम! नए वेज कोड से वेतन पर कितना असर, जानें 10 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Dharmendra Death News: क्या होता है He-Man का मतलब? ऐसा नाम, जो धर्मेंद्र के अलावा किसी दूसरे को नहीं मिला
क्या होता है He-Man का मतलब? ऐसा नाम, जो धर्मेंद्र के अलावा किसी दूसरे को नहीं मिला
हेल्थ
Impact Of Tight Underwear: कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget