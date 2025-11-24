एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर ओवर में हराकर खिताब अपने नाम किया. इससे पहले पाकिस्तान शाहीन 125 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश-ए का स्कोर भी 125 ही रहा. सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश सिर्फ 6 ही रन बना पाई, जिसे पाकिस्तान ने 4 गेंदों में पूरा कर लिया. जानिए चैंपियन बनने पर पाकिस्तान शाहींस को प्राइज मनी के रूप में कितनी धनराशि मिली.

बांग्लादेश ए इंडिया ए को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंची थी, उस मुकाबले का नतीजा भी सुपर ओवर में निकला था. जबकि पाकिस्तान शाहीन ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया था. एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल मुकाबला रविवार, 23 नवंबर को दोहा में खेला गया.

अहमद दानियाल बने प्लेयर ऑफ द मैच

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रन बनाए थे, जबकि टीम के 6 विकेट 75 रन पर गिर गए थे. लगा था कि पूरी टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी. पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन साद मसूद ने बनाए, उन्होंने 26 गेंदों में 3 छक्के और इतने ही चौकों की मदद से 38 रनों की पारी खेली.

बांग्लादेश ए टीम के बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए, हालांकि इसमें श्रेय पाकिस्तान के गेंदबाजों को भी जाता है जो लगातार विकेट लेने के साथ रनों पर भी अंकुश लगाते रहे. अमहद दानियाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट लिए. सुफिया मुकीम ने भी 4 ओवरों में 11 रन दिए, उन्होंने 3 विकेट चटकाए.

अहमद दानियाल ने पाकिस्तान के लिए सुपर ओवर में गेंदबाजी की थी, उन्होंने दूसरी गेंद पर अब्दुल गफ्फार के रूप में पहला और तीसरी गेंद पर जीशान आलम के रूप में दूसरा विकेट लिया. बता दें कि सुपर ओवर में अधिकतम 2 विकेट हो सकते हैं.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 प्राइज मनी

पाकिस्तान शाहींस को चैंपियन बनने पर 20,000 अमेरिकी डॉलर रूपये की इनामी राशि मिली. भारतीय मुद्रा में देखें तो करीब 17 लाख 85 हजार रुपये हैं. पाकिस्तान करेंसी में ये 56 लाख रुपये से ज्यादा है.