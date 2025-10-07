महिला क्रिकेट में मिताली राज एक बड़ा नाम है, जिन्होंने अपने योगदान से टीम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उन्हें आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के बीच एक बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है. आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) ने विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में 2 स्टैंड को भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान कप्तान मिताली राज और आंध्र की खिलाड़ी रवि कल्पना के नाम पर करने का फैसला लिया है.

मिताली राज और रवि कल्पना को कब मिलेगा सम्मान?

मिताली और कल्पना को ये सम्मान भारतीय महिला क्रिकेट बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट मैच के दौरान मिलेगा. ये टीम इंडिया का आईसीसी विश्व कप 2025 में चौथा मुकाबला होगा, जो 12 अक्टूबर को एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा.

पहली बार है जब एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में महिला क्रिकेटर्स को इस तरह का सम्मान मिलने जा रहा है. मिताली राज को भारतीय महिला टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है. वह दुनिया की सबसे सफल बल्लेबाजों में शुमार हैं. रवि कल्पना की बात करें तो वह एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से राज्य स्तर से नेशनल टीम का सफर तय किया, उनका क्रिकेट सफर अन्य युवा लड़कियों के लिए प्रेरणादायक है.

मिताली राज का क्रिकेट करियर

42 वर्षीय मिताली राज ने 1999 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने 2022 में अपना आखिरी मैच खेला, उनका करियर 23 साल का रहा. मिताली 200 से अधिक वनडे मैच खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं. वह 6 अलग-अलग वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाली भी पहली खिलाड़ी हैं. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 2 बार (2005, 2017) वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची. टेस्ट फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाने वाली मिताली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं.

मिताली ने 232 वनडे मैचों में 50.68 की एवरेज से 7805 रन बनाए, इसमें 7 शतक और 64 अर्धशतक शामिल हैं. 89 टी20 में उन्होंने 2364 रन बनाए, इस फॉर्मेट में उन्होंने 17 अर्धशतकीय पारियां खेली. अपने करियर में मिताली ने 12 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में 43.68 की एवरेज से 699 रन बनाए, इसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए.

आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन का ये महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो दर्शाता है कि खेल में महिलाओं के योगदान को भी महत्व दिया जा रहा है. अभी आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो अपने शुरूआती दोनों मैच जीतकर भारतीय महिला टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर है.