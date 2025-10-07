हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's World Cup 2025: IND vs AUS मैच में इस भारतीय महिला क्रिकेटर को मिलेगा रोहित, कोहली वाला सम्मान

Women's World Cup 2025: IND vs AUS मैच में इस भारतीय महिला क्रिकेटर को मिलेगा रोहित, कोहली वाला सम्मान

ICC Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है. इस मुकाबले में भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज को बड़ा सम्मान मिलेगा.

By : शिवम | Updated at : 07 Oct 2025 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

महिला क्रिकेट में मिताली राज एक बड़ा नाम है, जिन्होंने अपने योगदान से टीम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उन्हें आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के बीच एक बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है. आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) ने विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में 2 स्टैंड को भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान कप्तान मिताली राज और आंध्र की खिलाड़ी रवि कल्पना के नाम पर करने का फैसला लिया है.

मिताली राज और रवि कल्पना को कब मिलेगा सम्मान?

मिताली और कल्पना को ये सम्मान भारतीय महिला क्रिकेट बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट मैच के दौरान मिलेगा. ये टीम इंडिया का आईसीसी विश्व कप 2025 में चौथा मुकाबला होगा, जो 12 अक्टूबर को एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा.

पहली बार है जब एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में महिला क्रिकेटर्स को इस तरह का सम्मान मिलने जा रहा है. मिताली राज को भारतीय महिला टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है. वह दुनिया की सबसे सफल बल्लेबाजों में शुमार हैं. रवि कल्पना की बात करें तो वह एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से राज्य स्तर से नेशनल टीम का सफर तय किया, उनका क्रिकेट सफर अन्य युवा लड़कियों के लिए प्रेरणादायक है.

मिताली राज का क्रिकेट करियर

42 वर्षीय मिताली राज ने 1999 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने 2022 में अपना आखिरी मैच खेला, उनका करियर 23 साल का रहा. मिताली 200 से अधिक वनडे मैच खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं. वह 6 अलग-अलग वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाली भी पहली खिलाड़ी हैं. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 2 बार (2005, 2017) वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची. टेस्ट फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाने वाली मिताली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं. 

मिताली ने 232 वनडे मैचों में 50.68 की एवरेज से 7805 रन बनाए, इसमें 7 शतक और 64 अर्धशतक शामिल हैं. 89 टी20 में उन्होंने 2364 रन बनाए, इस फॉर्मेट में उन्होंने 17 अर्धशतकीय पारियां खेली. अपने करियर में मिताली ने 12 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में 43.68 की एवरेज से 699 रन बनाए, इसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए.

आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन का ये महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो दर्शाता है कि खेल में महिलाओं के योगदान को भी महत्व दिया जा रहा है. अभी आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो अपने शुरूआती दोनों मैच जीतकर भारतीय महिला टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 07 Oct 2025 10:23 AM (IST)
Tags :
Mithali Raj Indian Women Cricket Team Mithali Raj Record ACA-VDCA Stadium ICC Women's ODI World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Breaking: Azamgarh कोतवाली में भिड़े BJP के दो गुट, थाने के अंदर जमकर हुई मारपीट | ABP News
Greater Noida Factory Fire: ग्रेटर Noida में भीषण आग, लाखों का सामान राख
Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? एक्टर ने बताया चौंकाने वाला किस्सा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? हैरान कर देगा किस्सा
ट्रेंडिंग
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
लाइफस्टाइल
इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget