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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तानी ने तोड़ा अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 में रचा इतिहास

पाकिस्तानी ने तोड़ा अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 में रचा इतिहास

पाकिस्तान के टी20 कप्तान साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 238 रन बनाकर अभिषेक शर्मा का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने विराट कोहली को भी पछाड़ दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Oct 2026 02:10 PM (IST)
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पाकिस्तान के टी20 कप्तान साहिबजादा फरहान ने अभिषेक शर्मा का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 238 रन बनाए थे. इससे उन्होंने 3 मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. फरहान ने सीरीज के तीनों मैचों में फिफ्टी लगाई थी.

फुल मेंबर देशों की बात करें तो 3 मैचों की T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अब तक अभिषेक शर्मा के नाम था. उन्होंने इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 229 रन बनाए थे. जबकि फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 238 बनाए.

वर्ल्ड में टॉप पर साहिबजादा

साहिबजादा फुल मेंबर देशों की इस लिस्ट में टॉप पर चले गए हैं. 3 मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में तीन स्थान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास हैं. वहीं टॉप-10 में अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के रूप में तीन भारतीय बल्लेबाज मौजूद हैं. 

श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में साहिबजादा फरहान के स्कोर 89 रन, 73 रन और 76 रन रहे. सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से जीत दर्ज की. हालांकि श्रीलंका ने बड़ी जीत के साथ सीरीज से विदा ली. आखिरी टी20 मैच में श्रीलंका ने 8 विकेट से आसान जीत दर्ज की थी.

3 मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन

238 रन - साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)

229 रन - अभिषेक शर्मा (भारत)

223 रन - कॉलिन मुनरो (न्यूजीलैंड)

217 रन - डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)

204 रन - हजरतुल्लाह जजई (अफगानिस्तान)

204 रन - श्रेयस अय्यर (भारत)

203 रन - मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)

199 रन - विराट कोहली (भारत)

विराट कोहली भी लिस्ट में शामिल

3 टी20 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली भी शामिल हैं. उन्होंने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 199 रन बनाए थे. इसके अलावा 2019 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 183 रन बनाए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 14 Oct 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma VIRAT KOHLI Sahibzada Farhan
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