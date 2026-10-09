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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा के निशाने पर T20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूसरे मैच में रचेंगे इतिहास

अभिषेक शर्मा के निशाने पर T20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूसरे मैच में रचेंगे इतिहास

IND vs WI 2nd T20: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में केवल 53 रन बनाते ही अभिषेक शर्मा इतिहास रच देंगे. वह टी20 में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Oct 2026 07:20 AM (IST)
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अभिषेक शर्मा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का कीर्तिमान उनके निशाने पर है, जिससे वो सिर्फ 53 रन दूर हैं. अब तक के इतिहास में सिर्फ पांच भारतीय खिलाड़ी T20I में 2 हजार या उससे अधिक रन बना चुके हैं और अभिषेक ऐसे छठे खिलाड़ी बन सकते हैं.

अभिषेक अब तक 63 टी20 मुकाबलों में 997 गेंद खेलकर 1947 रन बना चुके हैं. वह अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 53 रन और बना लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 2 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

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सबसे तेज 2000 रन (T20I में)

अभी सबसे तेज इस मुकाम तक पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के ही सूर्यकुमार यादव के नाम है. सूर्यकुमार ने 1164 गेंद खेलकर 2 हजार रन पूरे किए थे, जबकि अभिषेक बहुत आसानी से इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अगली 167 गेंदों में सिर्फ 53 रन बनाने हैं. इस फेहरिस्त में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच हैं, जिन्होंने 1283 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया था. इस लिस्ट में केएल राहुल अभी पांचवें नंबर पर हैं, जिन्होंने 1415 गेंद खेलकर यह मुकाम हासिल किया था.

  • 1164 गेंद - सूर्यकुमार यादव
  • 1283 गेंद - आरोन फिंच
  • 1304 गेंद - ग्लेन मैक्सवेल

अभिषेक शर्मा इस फॉर्मेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने अपने 63 मैचों के करियर में 195.28 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 1947 रन बनाए हैं. अब तक 3 शतक और 13 फिफ्टी भी जड़ चुके हैं. बताते चलें कि इससे पहले टी20 में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है.

आज रांची में है भिड़ंत

भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टी20 मैच आज 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. रांची में आमतौर पर बहुत बड़े-स्कोर देखने को नहीं मिलते हैं. इस मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच कभी कोई टी20 मैच नहीं खेला गया है, इसलिए यह दोनों टीमों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 09 Oct 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma IND Vs WI
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