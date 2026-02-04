'भाई थोड़ा मास्क निकालो…' अभिषेक शर्मा को मुंबई एयरपोर्ट पर किसने किया परेशान

मुंबई एयरपोर्ट पर टीम इंडिया के उभरते सितारे अभिषेक शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त पापाराजी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और लगातार उनसे मास्क हटाने की रिक्वेस्ट करने लगे. ग्रे टी-शर्ट और सफेद मास्क में नजर आ रहे अभिषेक पहले थोड़े असहज दिखे, लेकिन पार्किंग एरिया तक पहुंचने के बाद उन्होंने पापाराजी की बात मान ली और कुछ सेकंड के लिए मास्क हटाकर कैमरे की तरफ देखा. इसके बाद वह बिना कोई बयान दिए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए.

एयरपोर्ट पर दिखी स्टारडम की झलक

अभिषेक शर्मा अब उन खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए फैंस और मीडिया दोनों बेताब रहते हैं. मुंबई एयरपोर्ट का यह नजारा साफ दिखाता है कि टी20 क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने उन्हें नई पहचान दिला दी है. शांत स्वभाव वाले अभिषेक ने पूरे घटनाक्रम के दौरान संयम बनाए रखा और किसी तरह की नाराजगी जाहिर नहीं की.

शानदार फॉर्म में हैं अभिषेक

अगर हाल के टी20 इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है. पिछले सात मुकाबलों में उन्होंने 30, 0, 68 नाबाद, 0, 84, 34 और 35 रन बनाए हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि वह दो बार ही शून्य पर पवेलियन लौटे हैं. इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट को उनकी आक्रामक बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा है.

टीम इंडिया के लिए भविष्य के स्टार खिलाड़ी

4 सितंबर 2000 को जन्मे अभिषेक शर्मा को भारतीय टी20 टीम का भविष्य माना जा रहा है. अब तक खेले गए 38 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 1297 रन बनाए हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है, जिसका सबूत 194 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट देता है. वह दो शतक और आठ अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं. जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था और तभी से वह टीम का अहम हिस्सा बने हुए हैं.

मुंबई में जुट रहे टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम मुंबई में इकट्ठा हो रही है. 4 फरवरी को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वॉर्म-अप मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद 7 फरवरी को भारत अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत USA के खिलाफ करेगा. इसी बीच 5 फरवरी को सभी कप्तानों का मीडिया से सामना और आधिकारिक फोटो सेशन भी तय है.