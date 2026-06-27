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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia vs Ireland T20: 'हम फेल... वे जीत के हकदार...', आयरलैंड से हार के बाद अभिषेक शर्मा का बड़ा बयान, वीडियो वायरल

India vs Ireland T20: 'हम फेल... वे जीत के हकदार...', आयरलैंड से हार के बाद अभिषेक शर्मा का बड़ा बयान, वीडियो वायरल

India vs Ireland T20: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में हारने के बाद अभिषेक शर्मा प्रेस कांफ्रेंस में आए. सिर्फ अभिषेक ही थे, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी. जानिए हार के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा.

Written By : शिवम |  Updated at : 27 Jun 2026 01:49 PM (IST)
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आयरलैंड क्रिकेट टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए शुक्रवार को भारत के खिलाफ 34 रनों से शानदार जीत दर्ज की. मेजबान टीम के कप्तान अब रविवार को होने वाले दूसरे मैच में जीतकर सीरीज अपने नाम करने की बात कर रहे हैं. बेलफास्ट में मिली हार के बाद प्रेस कांफ्रेंस में अभिषेक शर्मा को भेजा गया, हालांकि सिर्फ वही थे जिन्होंने पहले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने 20 गेंदों में 50 रन बनाए थे. अभिषेक ने कहा कि आयरलैंड ने हमसे अच्छा क्रिकेट खेला और वे जीत के हकदार थे.

अभिषेक शर्मा ने कहा, "हमेशा यही होता है कि जो भी 2 टीम खेलने आती है, जो उस समय अच्छा खेलती है, अपनी योजना पर अच्छे से काम करती है, जैसे आयरलैंड ने बैटिंग, गेंदबाजी और बल्कि फील्डिंग में भी एक ग्रुप के तौर पर अच्छा किया. तो मुझे लगता है कि वो जीत के हकदार थे."

बतौर टीम हम कई चीजों को अच्छे से एक्सेक्यूट नहीं कर पाए. आप जब भी खेलते हो तो एक टीम से आप कुछ सीखते हो और अगले मैच में जाते हो, मुझे लगता है ये उनमें से एक मैच था. हम इस हार से बहुत कुछ सीखेंगे, उन्होंने (आयरलैंड) ने बहुत अच्छा खेला और वह जीत के हकदार थे.

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अभिषेक शर्मा ने माना कि टीम परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में फेल हो गई. उन्होंने कहा कि बतौर टीम ये जरुरी होता है. अब भारत के ऊपर सीरीज हार का खतरा मंडराने लगा है, जबकि आयरलैंड अब कम से कम इस सीरीज को हारेगी नहीं. 2023 दिसंबर के बाद से पहले बार होगा जब भारत कोई टी20 सीरीज नहीं जीतेगी.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 Jun 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
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