ओम नम: शिवाय', शतक के बाद बीच मैदान पर अभिषेक शर्मा का मंत्र जाप; रिएक्शन वायरल

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी. शानदार शतक लगाने के बाद उनका मैदान पर सेलिब्रेशन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. अभिषेक का 'ओम नम: शिवाय' वाला अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

अभिषेक शर्मा ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. इसके साथ ही वो भारत के लिए पुरुष टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने रोहित शर्मा का 35 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

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A MAGNIFICENT MILESTONE! 💯



Relive the moment Abhishek Sharma brought up a record-breaking hundred 🎥👏#TeamIndia | #AFGvINDpic.twitter.com/SMbmXrtziL — BCCI (@BCCI) September 17, 2026

शतक के बाद बदला अंदाज

शतक पूरा करने के बाद अभिषेक का सेलिब्रेशन उनकी तूफानी बल्लेबाजी से बिल्कुल अलग नजर आया. वह मैदान पर बैठ गए और हाथ जोड़कर ध्यान और प्रार्थना जैसी मुद्रा में दिखाई दिए. इसी दौरान उनके इस खास अंदाज को 'ओम नम: शिवाय' से जोड़ा जा रहा है. उनके होथ पड़ने से 'ओम नम: शिवाय' का ही मंत्र जाप नजर आ रहा है. उनका ये रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया. BCCI ने इस खूबसूरत पल का वीडियो शेयर किया.

108 रन की तूफानी पारी

अभिषेक ने अपनी पारी में 34 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के निकले. उन्होंने 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था और इसके बाद सिर्फ 14 गेंदों में शतक तक पहुंच गए.

इस तरह अभिषेक के लिए यह मुकाबला सिर्फ रिकॉर्ड शतक की वजह से ही खास नहीं रहा, बल्कि शतक के बाद उनका शांत और आध्यात्मिक अंदाज भी चर्चा में आ गया.

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