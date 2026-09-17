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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटओम नम: शिवाय', शतक के बाद बीच मैदान पर अभिषेक शर्मा का मंत्र जाप; रिएक्शन वायरल

ओम नम: शिवाय', शतक के बाद बीच मैदान पर अभिषेक शर्मा का मंत्र जाप; रिएक्शन वायरल

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में शतक जड़कर रिकॉर्ड बनाया. शतक के बाद उनका ‘ओम नमः शिवाय’ वाला अंदाज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 17 Sep 2026 09:27 PM (IST)
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अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी. शानदार शतक लगाने के बाद उनका मैदान पर सेलिब्रेशन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. अभिषेक का 'ओम नम: शिवाय' वाला अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

अभिषेक शर्मा ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. इसके साथ ही वो भारत के लिए पुरुष टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने रोहित शर्मा का 35 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

यह भी पढ़े:पॉवरप्ले में शतक, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने रचा इतिहास; पहली बार हुआ ऐसा

शतक के बाद बदला अंदाज

शतक पूरा करने के बाद अभिषेक का सेलिब्रेशन उनकी तूफानी बल्लेबाजी से बिल्कुल अलग नजर आया. वह मैदान पर बैठ गए और हाथ जोड़कर ध्यान और प्रार्थना जैसी मुद्रा में दिखाई दिए. इसी दौरान उनके इस खास अंदाज को 'ओम नम: शिवाय' से जोड़ा जा रहा है. उनके होथ पड़ने से 'ओम नम: शिवाय' का ही मंत्र जाप नजर आ रहा है. उनका ये  रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया. BCCI ने इस खूबसूरत पल का वीडियो शेयर किया. 

108 रन की तूफानी पारी

अभिषेक ने अपनी पारी में 34 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के निकले. उन्होंने 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था और इसके बाद सिर्फ 14 गेंदों में शतक तक पहुंच गए.

इस तरह अभिषेक के लिए यह मुकाबला सिर्फ रिकॉर्ड शतक की वजह से ही खास नहीं रहा, बल्कि शतक के बाद उनका शांत और आध्यात्मिक अंदाज भी चर्चा में आ गया.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 09:27 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Om Namah Shivaya
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