हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'जीरो' पर आउट होकर अभिषेक और सैमसन ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में सिर्फ तीसरी बार हुआ ऐसा

'जीरो' पर आउट होकर अभिषेक और सैमसन ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में सिर्फ तीसरी बार हुआ ऐसा

IND vs IRE 2nd T20: भारत बनाम आयरलैंड दूसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए. दोनों के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 28 Jun 2026 08:42 PM (IST)
Preferred Sources

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में दोनों भारतीय बल्लेबाज पारी के पहले ही ओवर में आउट हो गए. भारतीय क्रिकेट में ऐसा सिर्फ तीसरी बार हुआ है जब टी20 मैच में दोनों ओपनिंग बल्लेबाज पहले ही ओवर में शून्य पर आउट हो गए.

दूसरे टी20 मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 154 रन बनाए. जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने आई तो भारतीय मूल के गेंदबाज जय मूंदड़ा ने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को आउट कर दिया. सैमसन तो पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए. दोनों बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल पाए.

भारतीय क्रिकेट में सिर्फ तीसरी बार हुआ ऐसा

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा केवल तीन बार हुआ है जब दोनों भारतीय ओपनर बिना खाता खोले पहले ही ओवर में आउट हो गए. साल 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे पहले ओवर में 'जीरो' पर आउट हो गए थे.

उसके बाद साल 2023 में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के साथ ऐसा हुआ. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गिल और जायसवाल बिना खाता खोले पहले ओवर में आउट हो गए थे. अब आयरलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन भी इस सूची में शामिल हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: 'मैं 13 छक्के लगाऊंगा', वैभव सूर्यवंशी ने मैच से पहले ही बता दिया, फिर जो हुआ दुनिया रह गई हैरान

संजू सैमसन के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

इस मैच में संजू सैमसन भारतीय पारी की सबसे पहली गेंद पर आउट हो गए थे. सैमसन एकमात्र ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं, जो टी20 क्रिकेट में दो बार पारी की सबसे पहली गेंद पर आउट हुए हैं. उनसे पहले केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा एक-एक बार पारी की सबसे पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma IND Vs IRE 2nd T20 SANJU SAMSON
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'जीरो' पर आउट होकर अभिषेक और सैमसन ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में सिर्फ तीसरी बार हुआ ऐसा
'जीरो' पर आउट होकर अभिषेक और सैमसन ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में सिर्फ तीसरी बार हुआ ऐसा
क्रिकेट
बेन स्टोक्स ने अचानक लिया संन्यास, न्यूजीलैंड से जारी तीसरे टेस्ट के बीच क्रिकेट को कहा अलविदा
बेन स्टोक्स ने अचानक लिया संन्यास, न्यूजीलैंड से जारी तीसरे टेस्ट के बीच क्रिकेट को कहा अलविदा
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
क्रिकेट
हैरी टेक्टर आयरलैंड के लिए बने संकटमोचक, भारत के सामने 155 का लक्ष्य; डेब्यू में छाए प्रिंस यादव
हैरी टेक्टर आयरलैंड के लिए बने संकटमोचक, भारत के सामने 155 का लक्ष्य; डेब्यू में छाए प्रिंस यादव
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Speech in Seychelles National Assembly:सेशेल्स में छाए पीएम मोदी!
Bollywood News: चर्चा में कृति सेनन और कबीर का रिश्ता, सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं धोखे की अफवाहें! (28.06.26)
DR. Aarambhi: Avantika की खौफनाक साजिश! मासूम Vihan को पूल में गिराकर Aarambhi को करेगी कैद
Huma Qureshi बोलीं- दर्शकों का प्यार सबसे बड़ी जीत, Baby Do Die Do से नई शुरुआत
US Iran War: Hormuz पर ईरान की नई खौफनाक चेतावनी ! | Trump | IRGC | Netanyahu | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
बिहार
अगली सुनवाई के बाद बढ़ सकती है खान सर की मुश्किलें, पुलिस ने तैयार की केस डायरी
अगली सुनवाई के बाद बढ़ सकती है खान सर की मुश्किलें, पुलिस ने तैयार की केस डायरी
ओटीटी
2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें
2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
इंडिया
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
जनरल नॉलेज
Japan Earthquake: खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
ट्रैवल
IRCTC Tour Package: IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget