अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में दोनों भारतीय बल्लेबाज पारी के पहले ही ओवर में आउट हो गए. भारतीय क्रिकेट में ऐसा सिर्फ तीसरी बार हुआ है जब टी20 मैच में दोनों ओपनिंग बल्लेबाज पहले ही ओवर में शून्य पर आउट हो गए.

दूसरे टी20 मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 154 रन बनाए. जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने आई तो भारतीय मूल के गेंदबाज जय मूंदड़ा ने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को आउट कर दिया. सैमसन तो पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए. दोनों बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल पाए.

भारतीय क्रिकेट में सिर्फ तीसरी बार हुआ ऐसा

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा केवल तीन बार हुआ है जब दोनों भारतीय ओपनर बिना खाता खोले पहले ही ओवर में आउट हो गए. साल 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे पहले ओवर में 'जीरो' पर आउट हो गए थे.

उसके बाद साल 2023 में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के साथ ऐसा हुआ. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गिल और जायसवाल बिना खाता खोले पहले ओवर में आउट हो गए थे. अब आयरलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन भी इस सूची में शामिल हो गए हैं.

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संजू सैमसन के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

इस मैच में संजू सैमसन भारतीय पारी की सबसे पहली गेंद पर आउट हो गए थे. सैमसन एकमात्र ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं, जो टी20 क्रिकेट में दो बार पारी की सबसे पहली गेंद पर आउट हुए हैं. उनसे पहले केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा एक-एक बार पारी की सबसे पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं.

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