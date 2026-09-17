'ओम नम: शिवाय', शतक के बाद बीच मैदान पर अभिषेक शर्मा का मंत्र जाप; रिएक्शन वायरल

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी. शानदार शतक लगाने के बाद उनका मैदान पर सेलिब्रेशन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. अभिषेक का 'ओम नम: शिवाय' वाला अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

अभिषेक शर्मा ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. इसके साथ ही वो भारत के लिए पुरुष टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने रोहित शर्मा का 35 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. यहां देखें अभिषेक के मंत्रजाप का वीडियो...