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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'ओम नम: शिवाय', शतक के बाद बीच मैदान पर अभिषेक शर्मा का मंत्र जाप; रिएक्शन वायरल

'ओम नम: शिवाय', शतक के बाद बीच मैदान पर अभिषेक शर्मा का मंत्र जाप; रिएक्शन वायरल

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में शतक जड़कर रिकॉर्ड बनाया. शतक के बाद उनका ‘ओम नमः शिवाय’ वाला अंदाज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 17 Sep 2026 08:50 PM (IST)
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अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी. शानदार शतक लगाने के बाद उनका मैदान पर सेलिब्रेशन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. अभिषेक का 'ओम नम: शिवाय' वाला अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

अभिषेक शर्मा ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. इसके साथ ही वो भारत के लिए पुरुष टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने रोहित शर्मा का 35 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. यहां देखें अभिषेक के मंत्रजाप का वीडियो...

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Om Namah Shivaya India Vs Afghanistan 3rd T20I
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