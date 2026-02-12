India Playing 11 Today: नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. अभिषेक शर्मा की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, जिसके कारण उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. उनकी जगह संजू सैमसन को मौका मिला है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट होकर टीम इंडिया में वापस आए हैं. नामीबिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 बड़े बदलाव की हैं.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय बताया कि अभिषेक शर्मा अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं, इस कारण वो नामीबिया के साथ मैच में नहीं खेल रहे हैं. वहीं जसप्रीत बुमराह बीमार होने के चलते यूएसए के साथ मैच में नहीं खेल पाए थे. बुमराह की वापसी के चलते मोहम्मद सिराज को अंतिम-11 से बाहर बैठना पड़ा है.

भारत और नामीबिया की प्लेइंग इलेवन

भारत: संजू सैमसन, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

नामीबिया: लौरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिनक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जे जे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, मालन क्रूगर, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, मैक्स हेंगो

मैच में कितने रन बनेंगे?

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है. भारत-नामीबिया मैच में अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर हल्की घास है, हल्की दरारें हैं. बाउंड्री छोटी हैं, इसलिए छक्के लगाना काफी हद तक आसान होगा. मगर गेंद अच्छे से बल्ले पर आएगी या नहीं? एक्सपर्ट्स अनुसार पिच से अच्छा बाउंस मिलेगा और गेंद, बल्ले पर अच्छे से आएगी. वहीं स्पिन गेंदबाजों को शायद इससे ज्यादा मदद नया मिल पाए. ये सभी बातें एक बड़े टोटल की ओर इशारा कर रही हैं. बता दें कि इस मैदान पर किसी टी20 मैच में सबसे बड़ा स्कोर 278 रन है, जो सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाया था.