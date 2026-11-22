एशिया कप राइजिंग स्टार्स में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे थे. एक छोटी उम्र का फैन दोनों खिलाड़ियों को नाम लेकर पुकार रहा था, वैभव ने इस पर ध्यान दिया और फैन को टोक भी दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आज इंडिया-ए का मैच पाकिस्तान-ए के साथ है. दोनों टीमें अपने पिछले मैच जीतकर आ रही है. भारत ने तो नेपाल को 26 रनों पर ऑलआउट कर 300 से अधिक रनों के अंतर से जीत दर्ज की थी.

वैभव सूर्यवंशी का बल्ला पहले मैच में खामोश रहा था, अभिषेक शर्मा भी सस्ते में आउट हो गए थे. हालांकि तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्रा के शतकों से भरतने 332 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. प्रिंस यादव और हर्षित राणा ने गेंदबाजी में कमाल कर दिया. प्रिंस ने 5 और हर्षित ने 4 विकेट लिए, नेपाल 26 रनों पर सिमट गई थी. आज भारत और पाकिस्तान में जो टीम जीतेगी, उसका सेमीफाइनल टिकट कंफर्म हो जाएगा.

वैभव सूर्यवंशी ने फैन को टोका

सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत की नेपाल पर जीत के बाद का है. अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी बॉउंड्री लाइन पर फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे थे. इस बीच एक बच्चा अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखकर बहुत उत्साहित था. उसने अपना फोन निकाला और फोटो के लिए कहने लगा. वह अभिषेक और वैभव कह रहा था. इस बीच वैभव ने उसे टोका और कहा, "अभिषेक भैया, अभिषेक नहीं."

After the match, while taking autographs few kids started calling Abhishek by his name, so Vaibhav sooryavanshi corrected them to call him "Abhishek bhaiyya". https://t.co/6HfSJ85Xcq — Gangadhar (@gangadhar_11) November 21, 2026

भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण कहां?

एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आज भारत बनाम पाकिस्तान मैच भारतीय समयनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी.

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