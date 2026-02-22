हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह से लिया गुरुमंत्र, टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खुला है खाता

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह से लिया गुरुमंत्र, टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खुला है खाता

Abhishek Sharma News: टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 3 बार 'जीरो' पर आउट हुए अभिषेक शर्मा अपने मेंटॉर युवराज सिंह से मिले. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Feb 2026 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

Abhishek Sharma Meets Yuvraj Singh: अहमदाबाद में जब भारत और दक्षिण अफ्रीका सुपर-8 के मैच में आमने-सामने आएंगे, तो सबकी नजरें अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी. जब कोई बल्लेबाज अपने टी20 वर्ल्ड कप करियर की पहली तीनों पारियों में 'जीरो' पर आउट हो जाए, तो दबाव आना स्वाभाविक है. सुपर-8 के मैच से पहले अभिषेक शर्मा ने अपने मेंटॉर युवराज सिंह से मुलाकात की है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यही दावा किया जा रहा है कि अभिषेक ने युवराज सिंह से मुलाकात की.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि युवराज सिंह पिछली रात अहमदाबाद में मौजूद रहे. वीडियो में अभिषेक शर्मा गाड़ी से उतरते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि अपने मेंटॉर, युवराज सिंह से मिलने के बाद अभिषेक वापस टीम होटल पहुंचे थे. यह वीडियो उनके टीम होटल में दाखिल होने का है.

'जीरो' की हैट्रिक

अभिषेक शर्मा बीमार होते हुए भी यूएसए के खिलाफ मैच में बैटिंग करने आए थे, लेकिन बिना खाता खोले आउट हो गए. उसके बाद बीमारी के चलते उन्हें नामीबिया के खिलाफ मैच को मिस करना पड़ा. 15 फरवरी को जब पाकिस्तान के साथ मैच में अभिषेक की वापसी हुई, तो वहां भी उनका बल्ला खामोश रहा. फिर नीदरलैंड्स के खिलाफ भी भारत के इस 25 वर्षीय स्टार को निराशा हाथ लगी.

सूर्यकुमार यादव ने आलोचकों को कराया चुप

इस खराब फॉर्म के बीच उन अटकलों को तूल मिला कि सुपर-8 के मैचों से अभिषेक शर्मा का पत्ता कट हो सकता है और उनकी जगह संजू सैमसन प्लेइंग इलेवन में आ सकते हैं. मगर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सवाल उठाए कि आखिर लोगों को अभिषेक की फॉर्म की इतनी चिंता क्यों है.

सूर्यकुमार ने कहा, "वे अभिषेक की फॉर्म को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? मैं उन टीमों के बारे में सोच रहा हूं, जो अभिषेक का सामना करेंगी. उन्होंने अभी तक कोई रन नहीं बनाया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब वो रन बनाते हैं तो क्या होता है."

बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
Yuvraj Singh Abhishek Sharma  India Vs South Africa Abhishek Sharma Stats
