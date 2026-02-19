टी20 वर्ल्ड कप के बीच अभिषेक शर्मा बाहर? सुपर-8 में बदलेगी भारत की प्लेइंग 11?

अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज में भारत के लिए पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए. ओपनिंग पर उतरने वाले अभिषेक ने तीन मैच खेले और तीनों ही मैचों में वह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. अब सवाल यह उठ रहा है क्या सुपर-8 में अभिषेक की भारत की प्लेइंग 11 से छुट्टी हो जाएगी?

भारत के पास अभिषेक के अलावा ओपनिंग के लिए संजू सैमसन के रूप में एक विकल्प मौजूद हैं. हालांकि संजू को भी टूर्नामेंट में एक मौका मिल चुका है, जिसमें वह ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके थे. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सैमसन का खराब प्रदर्शन अभिषेक से बेहतर था.

अभिषेक बुरी तरह फ्लॉप, संजू भी नहीं कर सके कुछ खास

देखिए, अभिषेक तो तीनों ही मैचों में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. यह अभिषेक का पहला टी20 वर्ल्ड कप है, जिसमें वह अब तक खाता नहीं खोल सके हैं. वहीं संजू को नामीबिया के खिलाफ मैच में अभिषेक की गैरमौजूदगी में मौका मिला था. उस मैच में संजू सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए थे. ऐसे में सूर्यकुमार यादव के पास प्लेइंग 11 में बदलाव करने का तो मौका है, लेकिन संजू की फॉर्म पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है.

क्या अभिषेक को रिप्लेस करेंगे संजू?

मुख्य सवाल यह है कि क्या संजू सैमसन सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा को प्लेइंग 11 से रिप्लेस करेंगे? देखिए, फिलहाल तो इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल सका है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि संजू को एक और मौका दिया जा सकता है.

गौरतलब है कि सुपर-8 में भारत का अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला 22 फरवरी, रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा.

अफ्रीका के खिलाफ मैच में भारत की संभावित प्लेइंग 11

ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.