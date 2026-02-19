हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup: 0,0,0... अभिषेक शर्मा का टोटका नहीं आया काम! टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 'डक' का अनचाहा रिकॉर्ड बना

T20 World Cup 2026: अभिषेक शर्मा ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले अर्शदीप सिंह की जर्सी पहनी हुई थी. बल्लेबाजी पर आने से पहले उन्होंने इसे उतारा और मोहम्मद सिराज की जर्सी पहन ली. वह शून्य पर आउट हुए.

By : शिवम | Updated at : 19 Feb 2026 09:33 AM (IST)


टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 3 मैच खेलने के बाद भी अभिषेक शर्मा का खाता नहीं खुला है. यूएसए के खिलाफ गोल्डन डक होने के बाद वह नामीबिया के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाए थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी. इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ और बुधवार को नीदरलैंड के खिलाफ वह पहले ही ओवर में शून्य पर आउट हुए. लगातार 3 बार शून्य पर आउट हुए दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

अभिषेक शर्मा जब नीदरलैंड के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले टीम के साथ राष्ट्रगान के लिए आए, तब उन्होंने अर्शदीप सिंह की जर्सी पहन रखी थी. सभी का ध्यान उस पर गया, फिर उन्होंने इस जर्सी को बदलकर मोहम्मद सिराज के नाम वाली जर्सी पहन ली. तब फैंस को लगा कि अभिषेक कहीं पिछले दोनों मैच में शून्य पर आउट होने के बाद तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? हालांकि ये जर्सी बदलना भी काम नहीं आया.

अभिषेक लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हो गए. नीदरलैंड के स्पिनर आर्यन दत्त ने उन्हें पहली ही ओवर में बोल्ड कर दिया. अभिषेक बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद को जज नहीं कर पाए.

अभिषेक के नाम दर्ज अनचाहा रिकॉर्ड

दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. वह अब आशीष नेहरा के साथ टॉप पर हैं. ओवरऑल लिस्ट में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान टॉप पर हैं, दोनों 5-5 बार डक पर आउट हुए हैं.

हालांकि भारतीय टीम ग्रुप स्टेज के चारों मैचों में जीतकर सुपर-8 में क्वालीफाई कर चुकी है. उम्मीद है कि अभिषेक सुपर-8 के मैचों में अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आएंगे. भारत का अगला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ 22 फरवरी को है. नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने स्पोर्ट्स टुडे पर बात करते हुए अभिषेक को एक सलाह दी. उन्होंने कहा कि अभिषेक को पहले एक रन लेने के बारे में सोचना चाहिए. उसके बाद वह बैटिंग अपने अंदाज में कर सकते हैं.


Published at : 19 Feb 2026 09:33 AM (IST)
Cricket World Cup Abhishek Sharma TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
