अभिषेक शर्मा IND vs PAK मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय, रिकॉर्ड लिस्ट कर देगी हैरान
Abhishek Sharma Half-Century IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने एशिया कप सुपर-4 के पहले मैच में पाकिस्तान की खूब पिटाई की है. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने दमदार अर्धशतक ठोका और युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा.
Abhishek Sharma Fastest Half-Century By Indian: भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हर किसी भारतीय का दिल जीत लिया. अभिषेक ने 39 गेंदों में 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस पारी में अभिषेक ने 6 चौके और 5 छक्के जड़े. भारत के इस धाकड़ बल्लेबाज ने केवल 29 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया था. इसी के साथ अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज हाफ-सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इस शानदार पारी के लिए अभिषेक को 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया. अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपने गुरु युवराज सिंह के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. आइए उन टॉप 5 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जो भारत-पाकिस्तान के मैच में सबसे तेज फिफ्टी लगा चुके हैं.
FIFTY!— BCCI (@BCCI) September 21, 2025
Abhishek Sharma brings up a fantastic half-century off just 24 deliveries.
His third in T20Is 👏🔥
Live - https://t.co/XXdOskvd5M #AsiaCup2025 #Super4 pic.twitter.com/IJtM0H8DEU
भारत-पाकिस्तान मैच में सबसे तेज 50 लगाने वाले खिलाड़ी
भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हमेशा ही हाई-वोल्टेज मुकाबला रहता है. इस मैच में खिलाड़ियों के बल्ले से भी खूब रन आते हैं. वहीं भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले खिलाड़ियों में दोनों देशों के ही बल्लेबाजों के नाम शामिल हैं.
मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez)
भारत और पाकिस्तान के मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज के नाम है. हफीज ने 2012 में अहमदाबाद में 23 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी.
अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma)
भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. अभिषेक ने आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में करीब 190 के स्ट्राइक रेट से 74 रन बनाए और केवल 24 गेंदों में अर्धशतक ठोका.
युवराज सिंह (Yuvraj Singh)
भारत के ऑलराउंडर बल्लेबाज युवराज सिंह का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. युवराज ने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में 29 गेंदों में हाफ-सेंचुरी लगाई थी.
इफ्तिखार अहमद (Iftikhar Ahmed)
पाकिस्तानी खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद का नाम भी इस लिस्ट में है. इफ्तिखार ने मेलबर्न में 2022 में 32 गेंदों में भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाया था.
मिस्बाह उल हक़ (Misbah-ul-Haq)
पाकिस्तानी बल्लेबाज मिस्बाह उल हक़ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. मिस्बाह ने डरबन में 2007 में 33 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी.
