13 छक्के और 7 चौके, जब अभिषेक शर्मा ने बनाया टी20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

टी20 क्रिकेट, तबाही का दूसरा नाम है. आजकल बन रही फ्लैट पिच बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ बैटिंग करने में मदद करती हैं. यही कारण है साल 2026 में ही तीन अलग-अलग बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 या उससे ज्यादा रन की पारी खेल चुके हैं. एक समय वनडे में बल्लेबाजों के लिए दोहरा शतक लगा पाना असंभव होता था, लेकिन 2010 में सबसे पहली डबल सेंचुरी के बाद 10 बल्लेबाज ऐसा कर चुके हैं.

ऐसे ही टी20 मैचों में 150 रनों का आंकड़ा छूना लगभग असंभव प्रतीत होता है. जब पूरी टीम को पारी में 120 गेंद खेलनी हों, तो शतक लगाना भी मुश्किल होता है, फिर एक बल्लेबाज द्वारा 150 रन तो भूल ही जाइए. फिर भी 8 बार अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज 150 या उससे अधिक रन बना चुके हैं. हालांकि ICC के फुल मेंबर देशों के 2 ही बल्लेबाज ऐसा कर पाए हैं, जिनमें एक भी भारतीय नहीं है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भारतीय का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर अभिषेक शर्मा ने बनाया था.

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टी20 में सबसे बड़ा स्कोर (भारत के लिए)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सर्वोच्च स्कोर अभिषेक शर्मा ने बनाया. उन्होंने यह कारनामा दरवारी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पांचवें मैच में किया था. उन्होंने इंग्लिश टीम के विरुद्ध उस मैच में 135 रन बनाए थे.

अभिषेक ने महज 54 गेंद में 135 रन बनाए थे. यह टी20 में किसी भारतीय का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है. इस पारी में उन्होंने 13 छक्के और 7 चौके लगाए थे. अभिषेक ने केवल बाउंड्री से ही 106 रन बना डाले थे. ये वही मैच है, जिसमें अभिषेक ने 37 गेंद में शतक पूरा कर लिया था. इसी मुकाबले में उन्होंने टी20 में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक लगाया था.

135 रन - अभिषेक शर्मा

126 रन - शुभमन गिल

123 रन - ऋतुराज गायकवाड़

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अब तक केवल 6 ही बल्लेबाज एक पारी में 120 रन से ज्यादा स्कोर बना पाए हैं. अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा यह कारनामा विराट कोहली (122 रन), रोहित शर्मा (121 रन) और तिलक वर्मा (120) ने ऐसा किया है.

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