अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में तूफानी प्रदर्शन जारी रखा है. बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ अंडदाज में 75 रन बनाए. इस मैच में उनका फिफ्टी करने के बाद सेलिब्रेशन वायरल हो रहा है. दरअसल इस मैच में उन्होंने पचास रन पूरे करने के बाद स्टैंड्स में किसी को फ्लाइंग किस भेजा, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 8वें ओवर में ही फिफ्टी पूरी कर ली थी. उन्होंने मात्र 25 गेंदों में पचास रन पूरे कर लिए थे. इसी के साथ उन्होंने नया इतिहास लिखते हुए युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ डाला है. वो अब अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 25 या उससे कम गेंदों में सबसे ज्यादा बार अर्धशतक पूरा करने के मामले में युवराज सिंह से आगे निकल गए हैं.

इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने 'L' साइन दिखा कर सेलिब्रेट किया था. उस 'L' सेलिब्रेशन का मतलब प्यार है, जिसे वो IPL के दौरान भी करते रहे हैं. अब बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उन्होंने स्टैंड्स की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा किया. जब कैमरा घूमा तो पता चला कि वो अपनी बहन कोमल शर्मा की तरफ फ्लाइंग किस भेज रहे थे. जवाब में कोमल ने भी उनकी तरफ वैसा ही इशारा किया.

कोमल शर्मा इससे पहले भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान भी स्टेडियम में मौजूद रही थीं, जिसमें टीम इंडिया 6 विकेट से विजयी रही थी. उस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 74 रन बनाए थे, इस पारी की कोमल शर्मा ने जमकर तारीफ भी की थी. अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में अभी तक 248 रन बना चुके हैं और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी हैं.

