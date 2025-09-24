हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAbhishek Sharma ने किसे भेजा फ्लाइंग किस? भारत-बांग्लादेश मैच का फोटो हुआ वायरल

Abhishek Sharma Flying Kiss: बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 राउंड के मैच में अभिषेक शर्मा ने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली. फिफ्टी पूरी करने के बाद उन्होंने किसी को फ्लाइंग किस भेजी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Sep 2025 11:11 PM (IST)
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में तूफानी प्रदर्शन जारी रखा है. बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ अंडदाज में 75 रन बनाए. इस मैच में उनका फिफ्टी करने के बाद सेलिब्रेशन वायरल हो रहा है. दरअसल इस मैच में उन्होंने पचास रन पूरे करने के बाद स्टैंड्स में किसी को फ्लाइंग किस भेजा, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 8वें ओवर में ही फिफ्टी पूरी कर ली थी. उन्होंने मात्र 25 गेंदों में पचास रन पूरे कर लिए थे. इसी के साथ उन्होंने नया इतिहास लिखते हुए युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ डाला है. वो अब अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 25 या उससे कम गेंदों में सबसे ज्यादा बार अर्धशतक पूरा करने के मामले में युवराज सिंह से आगे निकल गए हैं.

इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने 'L' साइन दिखा कर सेलिब्रेट किया था. उस 'L' सेलिब्रेशन का मतलब प्यार है, जिसे वो IPL के दौरान भी करते रहे हैं. अब बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उन्होंने स्टैंड्स की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा किया. जब कैमरा घूमा तो पता चला कि वो अपनी बहन कोमल शर्मा की तरफ फ्लाइंग किस भेज रहे थे. जवाब में कोमल ने भी उनकी तरफ वैसा ही इशारा किया.

कोमल शर्मा इससे पहले भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान भी स्टेडियम में मौजूद रही थीं, जिसमें टीम इंडिया 6 विकेट से विजयी रही थी. उस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 74 रन बनाए थे, इस पारी की कोमल शर्मा ने जमकर तारीफ भी की थी. अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में अभी तक 248 रन बना चुके हैं और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी हैं.

यह भी पढ़ें:

India Squad Announcement: आज नहीं होगा टीम इंडिया का एलान, इस दिन वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होगी टीम इंडिया की घोषणा!

332 दिन बाद मैदान पर फिर होगी इस खिलाड़ी की वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिलेगा मौका

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 24 Sep 2025 11:11 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Asia Cup Asia Cup 2025 Abhishek Sharma Sister
