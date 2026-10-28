पिता राजकुमार हुए अभिषेक शर्मा के फैन, न्यूजीलैंड में ठोका था टी20 का दूसरा सबसे तेज शतक

अभिषेक शर्मा, तबाही का दूसरा नाम. मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 113 रन की पारी खेल अभिषेक ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले. उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना डाला. अभिषेक के पिता, राजकुमार शर्मा भी उनके फैन हो गए हैं. राजकुमार ने कहा कि अभिषेक ने न्यूजीलैंड में जो किया, वह वाकई अविश्वसनीय था.

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 198 रन लगाए थे. किसने सोचा होगा कि भारतीय बल्लेबाज महज 13.2 ओवर में 199 रन चेज करके इतिहास रच देंगे. अकेले अभिषेक ने अपनी पारी में 11 छक्के लगाए. पिता राजकुमार भी उनकी इस पारी के फैन हो गए हैं.

पिता राजकुमार हुए अभिषेक के फैन

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार राजकुमार शर्मा ने कहा, "आज अभिषेक ने न्यूजीलैंड में बहुत जबरदस्त पारी खेली है. उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है. यह सब अमृतसर के लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, जो वह आगे बढ़ रहा है."

राजकुमार ने आगे यह भी कहा कि उन्होंने अभिषेक को बचपन में कोचिंग दी है, लेकिन अब उनके पास दिग्गज कोच हैं. उन्होंने कहा कि अभिषेक को अब युवराज सिंह, राहुल द्रविड और ब्रायन लारा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने कोचिंग दी है. वहीं इस समय टीम इंडिया में गौतम गंभीर उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं.

#WATCH | Amritsar, Punjab: On Abhishek Sharma’s explosive 38-ball 113 in yesterday's match against New Zealand, father of cricketer Abhishek Sharma, Rajkumar Sharma, says, "...The innings Abhishek played in New Zealand was absolutely spectacular, he even set a world record. It is all thanks to the love and blessings of the people of Amritsar that he is progressing so well. I am his father, and I was also his coach. Now, he has the support of many great coaches, Yuvraj Singh, Rahul Dravid, Brian Lara, VVS Laxman, and currently, Gautam Gambhir, who is providing him with guidance. I thank them all and hope they continue to shower Abhishek with their love and blessings. I wish for Abhishek to keep playing such innings and continue winning matches for India..." — ANI (@ANI) October 28, 2026

अभिषेक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने अब तक साल 2026 में कुल 85 सिक्स लगा चुके हैं, जो किसी फुल मेंबर देश के खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल के भीतर सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड पहले रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने 2023 में कुल 80 छक्के लगाए थे. अभिषेक पहले ही टी20 में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारत के सामने 199 रनों का लक्ष्य था. अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा कोहराम मचाया कि पावरप्ले में ही स्कोर 118 रन हो चुका था. यहां से टीम इंडिया के लिए जीत औपचारिकता मात्र रह गई थी. वैभव ने 19 गेंद में 45 रन बनाए, जबकि अभिषेक ने 38 गेंद में 113 रन बनाए. उन्होंने 35 गेंद में शतक पूरा किया, जो टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक भी है. सबसे तेज सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड (30 गेंद) भी उन्हीं के नाम है.

यह भी पढ़ें:

ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा को मारा ताना, 35 गेंद वाली सेंचुरी के बाद लिए मजे, वीडियो वायरल