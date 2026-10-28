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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपिता राजकुमार हुए अभिषेक शर्मा के फैन, न्यूजीलैंड में ठोका था टी20 का दूसरा सबसे तेज शतक

पिता राजकुमार हुए अभिषेक शर्मा के फैन, न्यूजीलैंड में ठोका था टी20 का दूसरा सबसे तेज शतक

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने 38 गेंद में 113 रन बनाए. उनके पिता राजकुमार शर्मा इस पारी के फैन हो गए हैं. टीम इंडिया ने वह मैच 6 विकेट से जीता.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 28 Oct 2026 10:05 AM (IST)
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अभिषेक शर्मा, तबाही का दूसरा नाम. मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 113 रन की पारी खेल अभिषेक ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले. उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना डाला. अभिषेक के पिता, राजकुमार शर्मा भी उनके फैन हो गए हैं. राजकुमार ने कहा कि अभिषेक ने न्यूजीलैंड में जो किया, वह वाकई अविश्वसनीय था.

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 198 रन लगाए थे. किसने सोचा होगा कि भारतीय बल्लेबाज महज 13.2 ओवर में 199 रन चेज करके इतिहास रच देंगे. अकेले अभिषेक ने अपनी पारी में 11 छक्के लगाए. पिता राजकुमार भी उनकी इस पारी के फैन हो गए हैं.

पिता राजकुमार हुए अभिषेक के फैन

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार राजकुमार शर्मा ने कहा, "आज अभिषेक ने न्यूजीलैंड में बहुत जबरदस्त पारी खेली है. उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है. यह सब अमृतसर के लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, जो वह आगे बढ़ रहा है."

राजकुमार ने आगे यह भी कहा कि उन्होंने अभिषेक को बचपन में कोचिंग दी है, लेकिन अब उनके पास दिग्गज कोच हैं. उन्होंने कहा कि अभिषेक को अब युवराज सिंह, राहुल द्रविड और ब्रायन लारा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने कोचिंग दी है. वहीं इस समय टीम इंडिया में गौतम गंभीर उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं.

अभिषेक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने अब तक साल 2026 में कुल 85 सिक्स लगा चुके हैं, जो किसी फुल मेंबर देश के खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल के भीतर सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड पहले रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने 2023 में कुल 80 छक्के लगाए थे. अभिषेक पहले ही टी20 में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारत के सामने 199 रनों का लक्ष्य था. अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा कोहराम मचाया कि पावरप्ले में ही स्कोर 118 रन हो चुका था. यहां से टीम इंडिया के लिए जीत औपचारिकता मात्र रह गई थी. वैभव ने 19 गेंद में 45 रन बनाए, जबकि अभिषेक ने 38 गेंद में 113 रन बनाए. उन्होंने 35 गेंद में शतक पूरा किया, जो टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक भी है. सबसे तेज सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड (30 गेंद) भी उन्हीं के नाम है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 28 Oct 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma IND VS NZ
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