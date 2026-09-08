IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा ने लिया शुभमन गिल का विकेट, फिर 326 के स्ट्राइक रेट से ठोके इतने रन

अभिषेक शर्मा ने लिया शुभमन गिल का विकेट, फिर 326 के स्ट्राइक रेट से ठोके इतने रन

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में सोमवार को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आमने-सामने हुए. गिल ने उनके ओवर की 5 गेंदों पर 17 रन जोड़े, लेकिन आखिरी गेंद पर अभिषेक ने विकेट लेकर शानदार वापसी की.

Written By : शिवम |  Updated at : 08 Sep 2026 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में बीती रात फाजिल्का फाल्कंस और अमृतसर सूरमास का मुकाबला हुआ, जिसमे बतौर कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा आमने-सामने थे. फाल्कंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए थे, कप्तान गिल ने 67 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्हें जिस ओवर में अभिषेक ने आउट किया, वो काफी रोमांचित रहा और उसकी ही सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है. 2 विकेट लेने वाले अभिषेक ने बल्ले से भी कहर बरपाया, जिसकी मदद से उनकी टीम ने इस मैच को जीत लिया.

अमृतसर सूरमास के कप्तान अभिषेक शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. फाजिल्का फाल्कंस के कप्तान शुभमन गिल ने 28 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. उनके आलावा प्रंशु प्रताप (40) और सनवीर सिंह ने अच्छी पारी खेली. गिल ने 35 गेंदों में 67 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 8 चौके जड़े. इसमें से 2 छक्के तो उन्होंने अभिषेक शर्मा के एक ही ओवर में लगाए, हालांकि उसी ओवर में अभिषेक ने बदला भी ले लिया.

उस एक ओवर का रोमांच

ये फाजिल्का फाल्कंस की पारी का 10वां ओवर था, जो अभिषेक शर्मा डाल रहे थे. पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने सीधे छक्का जड़ा. दूसरी गेंद डॉट और तीसरी पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में चौका मार दिया. चौथी गेंद फिर डॉट और पांचवीं वाइड, फिर पांचवीं लीगल डिलीवरी पर गिल ने डीप मिड विकेट की तरफ एक और छक्का जड़ दिया. अब इस ओवर में 17 रन आ चुके थे, अंतिम गेंद पर अभिषेक ने गिल को फंसा लिया और वह नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए.

यह भी पढ़ें- BCCI ने उम्र में धोखाधड़ी करने वाले खिलाड़ी को किया बाहर, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए बदली टीम इंडिया

अभिषेक शर्मा ने फिर बल्ले से मचाया कहर

192 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अमृतसर सूरमास के कप्तान अभिषेक शर्मा ने 326 की स्ट्राइक रेट से 49 रन बनाए. 15 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 6 चौके जड़े. उन्होंने सहज धवन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी की. उनके आलावा इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए राहुल कुमार ने शानदार पारी खेली, उन्होंने 35 गेंदों में 53 रन बनाए. इस पारी में राहुल ने 2 छक्के और 5 चौके लगाए.

अंत में आकाश पांडे ने 24 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, 13 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 3 चौके लगाए. अमृतसर सूरमास ने 3 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर 4 विकेट से जीत दर्ज की. अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने शुभमन गिल समेत 2 बल्लेबाजों को आउट किया और 49 रन बनाए.

यह भी पढ़ें- आज 27 के हो गए शुभमन गिल, देखें उनके 15 अटूट रिकॉर्ड

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma SHUBMAN GILL Sher-e-Punjab T20 League
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
क्रिकेट
BCCI ने उम्र में धोखाधड़ी करने वाले खिलाड़ी को किया बाहर, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए बदली टीम इंडिया
BCCI ने उम्र में धोखाधड़ी करने वाले खिलाड़ी को किया बाहर, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए बदली टीम इंडिया
क्रिकेट
Shubman Gill Birthday: आज 27 के हो गए शुभमन गिल, देखें उनके 15 अटूट रिकॉर्ड
आज 27 के हो गए शुभमन गिल, देखें उनके 15 अटूट रिकॉर्ड
क्रिकेट
Women Asia Cup: भारत-श्रीलंका के बाद पाकिस्तान ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट
भारत-श्रीलंका के बाद पाकिस्तान ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Sandeep Chaudhary: दिल्ली में हादसा नहीं, हत्या हुई !।।Satya Niketan Building Collapse। Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
बिहार
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
इंडिया
'भगवान हमारे साथ...' विधानसभा में ऐसा क्यों बोले तमिलनाडु CM थलापति विजय?
'भगवान हमारे साथ...' विधानसभा में ऐसा क्यों बोले तमिलनाडु CM थलापति विजय?
क्रिकेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम के घर हुई चोरी, सोने की चेन और डायमंड ईयररिंग्स हुए गायब
दीपिका कक्कड़ की ननद के घर हुई चोरी, गायब हुई सोने और डायमंड की ज्वेलरी
महाराष्ट्र
दिल्ली से गुजरात ले जाया गया National Film Award, संजय राउत बोले- 'अगर आत्मसम्मान है तो...'
दिल्ली से गुजरात ले जाया गया National Film Award, संजय राउत बोले- 'अगर आत्मसम्मान है तो...'
विश्व
शहबाज और मुनीर को UN ने दी सीधी चेतावनी, कहा- 'पाकिस्तान...'
शहबाज और मुनीर को UN ने दी सीधी चेतावनी, कहा- 'पाकिस्तान...'
ट्रेंडिंग
अब सब्जियों की जगह फ्रिज में रखे जाएंगे इंसान, जापान का यह वीडियो घुमा देगा माथा
अब सब्जियों की जगह फ्रिज में रखे जाएंगे इंसान, जापान का यह वीडियो घुमा देगा माथा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget