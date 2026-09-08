अभिषेक शर्मा ने लिया शुभमन गिल का विकेट, फिर 326 के स्ट्राइक रेट से ठोके इतने रन

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में बीती रात फाजिल्का फाल्कंस और अमृतसर सूरमास का मुकाबला हुआ, जिसमे बतौर कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा आमने-सामने थे. फाल्कंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए थे, कप्तान गिल ने 67 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्हें जिस ओवर में अभिषेक ने आउट किया, वो काफी रोमांचित रहा और उसकी ही सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है. 2 विकेट लेने वाले अभिषेक ने बल्ले से भी कहर बरपाया, जिसकी मदद से उनकी टीम ने इस मैच को जीत लिया.

अमृतसर सूरमास के कप्तान अभिषेक शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. फाजिल्का फाल्कंस के कप्तान शुभमन गिल ने 28 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. उनके आलावा प्रंशु प्रताप (40) और सनवीर सिंह ने अच्छी पारी खेली. गिल ने 35 गेंदों में 67 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 8 चौके जड़े. इसमें से 2 छक्के तो उन्होंने अभिषेक शर्मा के एक ही ओवर में लगाए, हालांकि उसी ओवर में अभिषेक ने बदला भी ले लिया.

उस एक ओवर का रोमांच

ये फाजिल्का फाल्कंस की पारी का 10वां ओवर था, जो अभिषेक शर्मा डाल रहे थे. पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने सीधे छक्का जड़ा. दूसरी गेंद डॉट और तीसरी पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में चौका मार दिया. चौथी गेंद फिर डॉट और पांचवीं वाइड, फिर पांचवीं लीगल डिलीवरी पर गिल ने डीप मिड विकेट की तरफ एक और छक्का जड़ दिया. अब इस ओवर में 17 रन आ चुके थे, अंतिम गेंद पर अभिषेक ने गिल को फंसा लिया और वह नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए.

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अभिषेक शर्मा ने फिर बल्ले से मचाया कहर

192 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अमृतसर सूरमास के कप्तान अभिषेक शर्मा ने 326 की स्ट्राइक रेट से 49 रन बनाए. 15 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 6 चौके जड़े. उन्होंने सहज धवन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी की. उनके आलावा इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए राहुल कुमार ने शानदार पारी खेली, उन्होंने 35 गेंदों में 53 रन बनाए. इस पारी में राहुल ने 2 छक्के और 5 चौके लगाए.

अंत में आकाश पांडे ने 24 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, 13 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 3 चौके लगाए. अमृतसर सूरमास ने 3 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर 4 विकेट से जीत दर्ज की. अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने शुभमन गिल समेत 2 बल्लेबाजों को आउट किया और 49 रन बनाए.

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