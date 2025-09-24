अभिषेक शर्मा ने नहीं सुनी शुभमन गिल की बात, बल्ला घुमाया और फिर, जानें पूरा मामला

2025 एशिया कप के सुपर-4 राउंड में बुधवार को भारत और बांग्लादेश का मैच खेला गया. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अभी तक पावरप्ले में धुआंधार बैटिंग करते आए हैं, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने शुरुआत में उन्हें खामोश रखा. बताते चलें कि इस मैच की विजेता टीम लगभग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी. इसमें एक ऐसा क्षण भी आया, जब अभिषेक ने शुभमन गिल की बात ना सुनते हुए बल्ला घूमा दिया.

शुभमन गिल की बात नहीं सुनी

यह मामला भारतीय पारी के चौथे ओवर का है, जिसमें नसूम अहमद गेंदबाजी करने आए. अभिषेक शर्मा गेंद और बल्ले का बढ़िया कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में दूसरे छोर से शुभमन गिल ने कमान संभालते हुए अहमद के ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाया. नसूम अहमद के ओवर की पहली पांच गेंदों में 15 रन आ चुके थे.

चूंकि अभिषेक गेंद को हिट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए गिल ने इशारा किया कि अभिषेक आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट ना खेलें. इसके बावजूद अभिषेक ने शुभमन गिल की बात ना सुनते हुए आखिरी गेंद पर बल्ला घुमाया और गेंद लॉन्ग-ऑन की दिशा में बाउंड्री के पार चली गई.

अभिषेक शर्मा के तूफान पर लगा ब्रेक

अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में सिर्फ 25 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. मगर जब उनकी पारी की शुरुआत हुई, तब बांग्लादेशी गेंदबाजों ने उनके तूफान पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया था. चौके-छक्के से पारी की शुरुआत करने वाले अभिषेक इस मैच की अपनी पहली 9 गेंदों पर सिर्फ एक ही बाउंड्री लगा पाए. एक समय उन्होंने 9 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए थे, उसके बाद अगली 16 गेंदों पर 41 रन बनाते हुए उन्होंने अर्धशतक 25 गेंदों में पूरा किया.

