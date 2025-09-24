हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs BAN: अभिषेक शर्मा ने नहीं सुनी शुभमन गिल की बात, बल्ला घुमाया और फिर..., जानें पूरा मामला

IND vs BAN: अभिषेक शर्मा ने नहीं सुनी शुभमन गिल की बात, बल्ला घुमाया और फिर..., जानें पूरा मामला

IND vs BAN Asia Cup: 2025 एशिया कप के सुपर-4 राउंड में बुधवार को भारत और बांग्लादेश का मैच खेला गया. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने जानिए क्यों शुभमन गिल की बात नहीं सुनी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Sep 2025 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

2025 एशिया कप के सुपर-4 राउंड में बुधवार को भारत और बांग्लादेश का मैच खेला गया. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अभी तक पावरप्ले में धुआंधार बैटिंग करते आए हैं, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने शुरुआत में उन्हें खामोश रखा. बताते चलें कि इस मैच की विजेता टीम लगभग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी. इसमें एक ऐसा क्षण भी आया, जब अभिषेक ने शुभमन गिल की बात ना सुनते हुए बल्ला घूमा दिया.

शुभमन गिल की बात नहीं सुनी

यह मामला भारतीय पारी के चौथे ओवर का है, जिसमें नसूम अहमद गेंदबाजी करने आए. अभिषेक शर्मा गेंद और बल्ले का बढ़िया कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में दूसरे छोर से शुभमन गिल ने कमान संभालते हुए अहमद के ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाया. नसूम अहमद के ओवर की पहली पांच गेंदों में 15 रन आ चुके थे.

चूंकि अभिषेक गेंद को हिट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए गिल ने इशारा किया कि अभिषेक आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट ना खेलें. इसके बावजूद अभिषेक ने शुभमन गिल की बात ना सुनते हुए आखिरी गेंद पर बल्ला घुमाया और गेंद लॉन्ग-ऑन की दिशा में बाउंड्री के पार चली गई.

अभिषेक शर्मा के तूफान पर लगा ब्रेक

अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में सिर्फ 25 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. मगर जब उनकी पारी की शुरुआत हुई, तब बांग्लादेशी गेंदबाजों ने उनके तूफान पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया था. चौके-छक्के से पारी की शुरुआत करने वाले अभिषेक इस मैच की अपनी पहली 9 गेंदों पर सिर्फ एक ही बाउंड्री लगा पाए. एक समय उन्होंने 9 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए थे, उसके बाद अगली 16 गेंदों पर 41 रन बनाते हुए उन्होंने अर्धशतक 25 गेंदों में पूरा किया.

यह भी पढ़ें:

भारत की फाइनल की राह आसान! नहीं खेल रहा बांग्लादेश का कप्तान, प्लेइंग इलेवन में चौंकाने वाले बदलाव

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 24 Sep 2025 08:37 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Asia Cup IND Vs BAN SHUBMAN GILL Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
IND vs BAN: अभिषेक शर्मा ने नहीं सुनी शुभमन गिल की बात, बल्ला घुमाया और फिर..., जानें पूरा मामला
अभिषेक शर्मा ने नहीं सुनी शुभमन गिल की बात, बल्ला घुमाया और फिर, जानें पूरा मामला
ब्यूटी
Skin Care Tips: घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
ट्रेंडिंग
कोरियन लड़कियों से छेड़छाड़! छपरी ने रोककर कहा आईलव यू, फिर जबरन लगाया गले- वीडियो वायरल
कोरियन लड़कियों से छेड़छाड़! छपरी ने रोककर कहा आईलव यू, फिर जबरन लगाया गले- वीडियो वायरल
ट्रैवल
Top Places to Enjoy Dandiya Nights in Delhi: दिल्ली में कहां-कहां होती है गरबा नाइट? नवरात्रि सीजन में देख लें पूरी लिस्ट
दिल्ली में कहां-कहां होती है गरबा नाइट? नवरात्रि सीजन में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget