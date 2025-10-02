Watch: एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
Abhishek Sharma Sister Komal Sharma Wedding: एशिया कप में भारत की जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वो अपनी बहन के प्री-वेडिंग कार्यक्रम में खूब नाचे.
एशिया कप में भारत की जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. अपनी बहन कोमल शर्मा के प्री-वेडिंग फंक्शन में उन्हें अपने 'गुरु' युवराज सिंह और सिंगर रंजीत बावा के साथ मजेदार अंदाज में भांगड़ा डांस करते देखा गया. यह प्री-वेडिंग कार्यक्रम लुधियाना में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय सलामी बल्लेबाज ने खूब ठुमके लगाए.
कोमल शर्मा की शादी 3 अक्टूबर को होने वाली है. आपको बता दें कि उन्होंने एशिया कप के कारण अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा दी थी. कोमल के प्री-वेडिंग कार्यक्रम में फेमस सिंगर रंजीत बावा ने समां बांधा. अभिषेक की बहन कोमल पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं.
ब्लैक ड्रेस में अभिषेक ने लूटी महफिल
अभिषेक शर्मा ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, वहीं दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह ने गाढ़े नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था. वो साथ में डांस करते दिखे और इस खास मौके का जमकर आनंद लिया. अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा भी खूब थिरके. यही नहीं, सामने आए वीडियो में कोमल शर्मा भी अपने होने वाले पति लवित ओबरॉय के साथ डांस करती दिखीं.
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप टूर्नामेंट में सिर्फ 7 मैचों में 314 रन बनाए, जिनमें 3 अर्धशतकीय पारी भी शामिल रहीं. टूर्नामेंट में उनका औसत करीब 45 और स्ट्राइक रेट 200 का रहा. इस कमाल के प्रदर्शन के लिए अभिषेक को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' से नवाजा गया. इसके लिए उन्हें 'Haval H9 SUV कार' गिफ्ट में मिली थी. जिसमें उनके साथ शुभमन गिल ने भी ड्राइव करने का आनंद लिया.
