हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, टी20 में सबसे तेज 5000 रन; तोड़ डाला आंद्रे रसेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, टी20 में सबसे तेज 5000 रन; तोड़ डाला आंद्रे रसेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Abhishek Sharma Records: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 35 गेंद में 84 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 8 छक्के निकले.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 22 Jan 2026 09:11 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के उभरते हुए स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में अक्सर कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं. बुधवार को अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में सिर्फ 35 गेंद में 84 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 8 छक्के निकले. इसके साथ ही अभिषेक ने वेस्टइंडीज के पूर्व पावर हिटर आंद्रे रसेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

सबसे कम गेंद में 5 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बने अभिषेक शर्मा

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे किए. उन्होंने टी20 में सबसे तेज 5 हजार रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अभिषेक ने यह कारनामा सिर्फ 2898 गेंद में किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम था. रसेल ने टी20 में पांच हजार रन 2942 गेंद में बनाए थे. हालांकि, अभिषेक ने उनका यह अटूट रिकॉर्ड तोड़ दिया.

अभिषेक शर्मा के नाम अब 169 टी20 मैचों में 33.34 की औसत और 172.48 के स्ट्राइक रेट से 5002 रन हैं. इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 29 अर्धशतक लगाए हैं. अपने टी20 करियर में अभिषेक शर्मा ने 466 चौके और 309 छक्के लगाए हैं.

सबसे ज्यादा छक्के लगाने में अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह को छोड़ा पीछे

अभिषेक शर्मा भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में छठे नंबर पर आ गए हैं. सिर्फ 33 पारियों में अभिषेक के नाम अब 81 सिक्स हो गए हैं, इस रिकॉर्ड लिस्ट में केएल राहुल 99 छक्कों के साथ पांचवें पायदान पर हैं. अब अभिषेका का अगला शिकार केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ना होगा. अभिषेक अपनी सिक्स हिटिंग काबीलियत को लेकर जाने जाते हैं. रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल अभिषेक से आगे हैं. हालांकि, अभिषेक ने उनसे काफी कम मैच खेले हैं.

रोहित शर्मा- 205 छक्के (151 पारियां)

सूर्यकुमार यादव- 156 छक्के (94 पारियां)

विराट कोहली- 124 छक्के (117 पारियां)

हार्दिक पांड्या- 106 छक्के (98 पारियां)

केएल राहुल- 99 छक्के (68 पारियां)

अभिषेक शर्मा- 81 छक्के (33 पारियां)

युवराज सिंह- 74 छक्के (51 पारियां)

Published at : 22 Jan 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
Andre Russell Cricket Records Abhishek Sharma T20 CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज भारत आकर मचाएंगे तबाही
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज मचाएंगे तबाही
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: पुलिस पर उठाए सवाल..जज का तबादला तत्काल! | Sambhal Violence | Anuj Chaudhary
Khabar Gawah Hai: सनातन को कौन कर रहा है बदनाम? | Prayagraj Magh Mela Row | Swami Avimukteshwaranand
ABP Report: संत VS सरकार, और बढ़ेगी रार? | Shankaracharya Controversy | Prayagraj Magh Mela
Bollywood News: तेरी दुल्हन सजाऊंगी’ ट्रेंड में निक जोनस की एंट्री, फैंस हुए खुश
Shankaracharya Controversy: Avimukteshwaranand का अपमान...Debate में मचा बवाल..लड़ने लगे धर्मगुरु !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज भारत आकर मचाएंगे तबाही
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज मचाएंगे तबाही
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी
रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी
लाइफस्टाइल
Brushing Teeth After Dinner: रात में खाना खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए ब्रश, जानिए क्या है सही तरीका?
रात में खाना खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए ब्रश, जानिए क्या है सही तरीका?
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget