अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, टी20 में सबसे तेज 5000 रन; तोड़ डाला आंद्रे रसेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत के उभरते हुए स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में अक्सर कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं. बुधवार को अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में सिर्फ 35 गेंद में 84 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 8 छक्के निकले. इसके साथ ही अभिषेक ने वेस्टइंडीज के पूर्व पावर हिटर आंद्रे रसेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

सबसे कम गेंद में 5 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बने अभिषेक शर्मा

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे किए. उन्होंने टी20 में सबसे तेज 5 हजार रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अभिषेक ने यह कारनामा सिर्फ 2898 गेंद में किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम था. रसेल ने टी20 में पांच हजार रन 2942 गेंद में बनाए थे. हालांकि, अभिषेक ने उनका यह अटूट रिकॉर्ड तोड़ दिया.

अभिषेक शर्मा के नाम अब 169 टी20 मैचों में 33.34 की औसत और 172.48 के स्ट्राइक रेट से 5002 रन हैं. इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 29 अर्धशतक लगाए हैं. अपने टी20 करियर में अभिषेक शर्मा ने 466 चौके और 309 छक्के लगाए हैं.

सबसे ज्यादा छक्के लगाने में अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह को छोड़ा पीछे

अभिषेक शर्मा भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में छठे नंबर पर आ गए हैं. सिर्फ 33 पारियों में अभिषेक के नाम अब 81 सिक्स हो गए हैं, इस रिकॉर्ड लिस्ट में केएल राहुल 99 छक्कों के साथ पांचवें पायदान पर हैं. अब अभिषेका का अगला शिकार केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ना होगा. अभिषेक अपनी सिक्स हिटिंग काबीलियत को लेकर जाने जाते हैं. रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल अभिषेक से आगे हैं. हालांकि, अभिषेक ने उनसे काफी कम मैच खेले हैं.

रोहित शर्मा- 205 छक्के (151 पारियां)

सूर्यकुमार यादव- 156 छक्के (94 पारियां)

विराट कोहली- 124 छक्के (117 पारियां)

हार्दिक पांड्या- 106 छक्के (98 पारियां)

केएल राहुल- 99 छक्के (68 पारियां)

अभिषेक शर्मा- 81 छक्के (33 पारियां)

युवराज सिंह- 74 छक्के (51 पारियां)