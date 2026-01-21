अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में धुंआधार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 22 गेंदों में शतक जड़ दिया. इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए. इसके साथ उन्होंने युवराज सिंह का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. दरअसल अब अभिषेक टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए छक्के लगाने के मामले में युवराज सिंह से आगे निकल गए हैं. युवी ने टी20 इंटरनेशनल में 74 छक्के लगाए थे.

गौर करने वाली बात यह है कि अभिषेक ने काफी कम पारियों में युवराज को पीछे छोड़ दिया है. युवी ने 51 पारियों में 74 टी20 इंटरनेशनल छक्के पूरे किए थे. वहीं अभिषेक ने अपनी सिर्फ 33 टी20 इंटरनेशनल पारी में यह आंकड़ा पार कर दिया है. लिहाजा अभिषेक ने 18 पारी पहले ही अपने मेंटॉर को पछाड़ा है.

