सबसे ज्यादा टी20 शतक में अभिषेक शर्मा ने कोहली को पछाड़ा, 197 पारी पहले तोड़ा रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार (27 अक्तूबर) को वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी20 में शतकीय पारी खेली. चेज के दौरान भारतीय ओपनर ने 38 गेंदों में 9 चौके और 11 छक्कों की मदद से 113 रन स्कोर किए. इसके साथ अभिषेक ने पुरुष टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली को पछाड़ दिया. कोहली ने अब तक अपने टी20 करियर में 10 शतक लगाए हैं, जबकि यह अभिषेक का 11वां टी20 शतक रहा.

बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती है, अभिषेक ने 11 टी20 शतक 216 पारियों में पूरे कर लिए. दूसरी तरफ, कोहली ने 413 टी20 पारियों में 10 सेंचुरी जड़ीं. यानी अभिषेक ने 197 पारी पहले ही कोहली से ज्यादा शतक जड़ दिए. अब सिर्फ पाकिस्तान के बाबर आजम और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल उनसे ऊपर हैं. बाबर के नाम 13 टी20 शतक हैं. गेल ने अपने करियर में 22 टी20 शतक लगाए.

पुरुष टी20 में सबसे ज्यादा शतक

क्रिस गेल- 22 शतक

बाबर आजम- 13 शतक

अभिषेक शर्मा- 11 शतक

क्विंटन डिकॉक- 10 शतक

विराट कोहली- 10 शतक

डेविड वॉर्नर- 10 शतक

अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में चौथा शतक

टी20 इंटरनेशनल में यह अभिषेक का चौथा शतक रहा, जिसके साथ उन्होंने सूर्यकुमार यादव की बराबरी कर ली. सूर्या भी अब तक अपने T20I करियर में 4 शतक जड़ चुके हैं. लिस्ट में रोहित शर्मा 5 शतकों के साथ पहले पायदान पर हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा (टॉप-5 भारतीय बल्लेबाज)

रोहित शर्मा- 5 शतक

अभिषेक शर्मा- 4 शतक

सूर्यकुमार यादव- 4 शतक

संजू सैमसन- 3 शतक

केएल राहुल- 2 शतक

190+ के चेज में भारत की सबसे बड़ी जीत

अभिषेक के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने 190+ के चेज में सबसे बड़ी जीत हासिल की. पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए. चेज के लिए उतरी टीम इंडिया ने 13.2 ओवर में 4 विकेट पर 199 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. भारत ने 40 गेंदें शेष छोड़ दीं. यह किसी फुल मेंबर टीम के लिए सबसे कम गेंदों में 190+ रनों का चेज रहा.

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