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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा बने वर्ल्ड नंबर-1, दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने

अभिषेक शर्मा बने वर्ल्ड नंबर-1, दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने

Abhishek Sharma Most T20I Sixes: अभिषेक शर्मा ने टी20 में सूर्यकुमार यादव को पछाड़ कर एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Oct 2026 10:06 AM (IST)
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अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट की दुनिया में छक्कों के नए शहंशाह बन गए हैं. उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मैच में उन्होंने 29 रन की पारी के दौरान सिर्फ एक छक्का लगाया, लेकिन यह विश्व में नंबर-1 बनने के लिए काफी थे. उन्होंने सूर्यकुमार यादव के 69 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा है.

दरअसल चौथा टी20 मैच शुरू होने से पहले अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव 68 छक्कों के साथ बराबरी पर थे. अभिषेक इस साल 68 सिक्स लगा चुके थे, जबकि सूर्यकुमार ने साल 2022 में इतने ही छक्के लगाए थे. मगर हैदराबाद में एक हिट लगाते ही भारतीय सलामी बल्लेबाज इस लिस्ट में सबसे आगे निकल गए. दुनिया में भारत के अलावा किसी दूसरे देश का बल्लेबाज एक साल में पचास या उससे अधिक छक्के नहीं लगा पाया है.

अभिषेक शर्मा वर्ल्ड नंबर-1

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल के भीतर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अब अभिषेक शर्मा के नाम है. वो साल 2026 में 69 सिक्स लगा चुके हैं और यह संख्या अभी और भी बढ़ सकती है. 68 सिक्स के साथ सूर्यकुमार यादव दूसरे स्थान पर हैं. पिछले साल भी अभिषेक शर्मा ने 54 बार गेंद को बाउंड्री के पार भेजा था.

चौथा स्थान भी भारतीय बल्लेबाज के पास है, क्योंकि ईशान किशन भी इस साल 52 छक्के जड़ चुके हैं. पांचवें नंबर पर पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान हैं, जिन्होंने पिछले साल कुल 45 छक्के लगाए थे.

एक साल में सबसे ज्यादा छक्के (T20I)

  • 69 छक्के - अभिषेक शर्मा (2026)
  • 68 छक्के - सूर्यकुमार यादव (2022)
  • 54 छक्के - अभिषेक शर्मा (2025)
  • 52 छक्के - ईशान किशन (2026)
  • 45 छक्के - साहिबजादा फरहान (2025)

एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब अभिषेक

अभिषेक शर्मा अब तक अपने टी20 करियर में 65 पारियों में 142 छक्के लगा चुके हैं. 8 हिट लगाते ही वो 150 सिक्स वाले क्लब में शामिल हो जाएंगे. दरअसल उनके पास टी20 में सबसे तेज 150 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका है. फुल मेम्बर देशों में अभी यह रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है, जिन्होंने 86 पारियों में इतने छक्के लगाए थे. जबकि अभिषेक ने अभी सिर्फ 65 पारी खेली हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 15 Oct 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma SURYAKUMAR YADAV T20 CRICKET
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