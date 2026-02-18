अभिषेक शर्मा के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय के साथ नहीं हुआ इतना बुरा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAbhishek Sharma के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय के साथ नहीं हुआ इतना बुरा

Abhishek Sharma Zero: अभिषेक शर्मा ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपनी पहली 3 पारियों में जीरो पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Feb 2026 07:49 PM (IST)
Abhishek Sharma Stats T20 World Cup: अभिषेक शर्मा ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपनी पहली 3 पारियों में जीरो पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. वो 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भी बिना खाता खोले आउट हो गए हैं. इससे पहले अभिषेक यूएसए और पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई रन नहीं बना पाए थे.

अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसे पहले भारतीय हैं, जो अपनी पहली 3 वर्ल्ड कप पारियों में '0' पर आउट हो गए हों. उनसे पहले यह रिकॉर्ड आशीष नेहरा के नाम था, जो अपने टी20 वर्ल्ड कप करियर की पहली 2 पारियों में बिना रन बनाए आउट हो गए थे. नेहरा टी20 वर्ल्ड कप में कभी कोई रन नहीं बना सके.

0 की हैट्रिक, शर्मसार करने वाला रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप करियर में पहली 3 पारियों में 'जीरो' की हैट्रिक लगाई है. बताते चलें कि ये अभिषेक शर्मा का पहला टी20 वर्ल्ड कप है. यूएसए के खिलाफ तो वो गोल्डन डक का शिकार बने थे. वहीं पाकिस्तान के खिलाफ 4 गेंद खेलने बाद भी वो कोई रन नहीं बना पाए थे. अब नीदरलैंड्स के खिलाफ वो तीसरी गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए.

6 पारी, चार बार 0

भारतीय ओपनर का ये खराब रिकॉर्ड टी20 वर्ल्ड कप से पहले से चला आ रहा है. वो पिछली 6 टी20 पारियों में से 4 बार शून्य पर आउट हुए हैं. पिछली 6 टी20 पारियों में अभिषेक शर्मा सिर्फ एक अर्धशतक समेत 98 रन बना सके हैं, जिनमें वो चार बार शून्य पर आउट हुए हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 18 Feb 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma India Vs Netherlands T20 World Cup 2026 Abhishek Sharma Stats
