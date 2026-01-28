हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट14 पे 50 मारने वाले Abhishek Sharma के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट में पांचवीं बार हुआ ऐसा

IND vs NZ 4th T20: भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है. वो पारी की पहली गेंद पर आउट हो गए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Jan 2026 09:31 PM (IST)
First Ball Duck T20 Indian Batsman: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. वो चौथे टी20 मैच में भारतीय पारी की पहली गेंद पर आउट हो गए. इसी सीरीज में यह दूसरी बार है, जब अभिषेक अपनी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए हैं. दरअसल अभिषेक शर्मा ऐसे पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जो किसी टी20 मैच में पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए हों.

विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करने आए. मैट हेनरी गेंदबाजी करने आए और अभिषेक ने पहली ही गेंद पर बल्ला घुमा दिया. डेवोन कॉनवे ने कैच पकड़ने में कोई चूक नहीं की.

भारतीय क्रिकेट में पांचवीं बार हुआ ऐसा

अभिषेक शर्मा ऐसे पहले भारतीय बल्लेबाज नहीं हैं, जो टी20 मैच में पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए हों. उनसे पहले केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा और संजू सैमसन भी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं. सैमसन तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी सीरीज के तीसरे मैच में भारतीय पारी की पहली गेंद पर आउट हो गए थे.

टी20 पारी की पहली गेंद पर आउट होने वाले भारतीय

  • केएल राहुल
  • पृथ्वी शॉ
  • रोहित शर्मा
  • संजू सैमसन
  • अभिषेक शर्मा

पिछले मैच में 14 गेंदों में जड़ी थी फिफ्टी

ये वही अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने गुवाहाटी में खेले गए तीसरे भारत-न्यूजीलैंड टी20 मैच में 14 गेंद में फिफ्टी लगा दी थी. ये अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी रही. मगर अगले ही मैच में हवाई शॉट खेलने के चक्कर में वो बिना खाता खोले आउट हो गए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Jan 2026 09:31 PM (IST)
