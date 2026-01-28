First Ball Duck T20 Indian Batsman: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. वो चौथे टी20 मैच में भारतीय पारी की पहली गेंद पर आउट हो गए. इसी सीरीज में यह दूसरी बार है, जब अभिषेक अपनी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए हैं. दरअसल अभिषेक शर्मा ऐसे पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जो किसी टी20 मैच में पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए हों.

विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करने आए. मैट हेनरी गेंदबाजी करने आए और अभिषेक ने पहली ही गेंद पर बल्ला घुमा दिया. डेवोन कॉनवे ने कैच पकड़ने में कोई चूक नहीं की.

भारतीय क्रिकेट में पांचवीं बार हुआ ऐसा

अभिषेक शर्मा ऐसे पहले भारतीय बल्लेबाज नहीं हैं, जो टी20 मैच में पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए हों. उनसे पहले केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा और संजू सैमसन भी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं. सैमसन तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी सीरीज के तीसरे मैच में भारतीय पारी की पहली गेंद पर आउट हो गए थे.

टी20 पारी की पहली गेंद पर आउट होने वाले भारतीय

केएल राहुल

पृथ्वी शॉ

रोहित शर्मा

संजू सैमसन

अभिषेक शर्मा

पिछले मैच में 14 गेंदों में जड़ी थी फिफ्टी

ये वही अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने गुवाहाटी में खेले गए तीसरे भारत-न्यूजीलैंड टी20 मैच में 14 गेंद में फिफ्टी लगा दी थी. ये अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी रही. मगर अगले ही मैच में हवाई शॉट खेलने के चक्कर में वो बिना खाता खोले आउट हो गए.

