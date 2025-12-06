'सिक्सर किंग' बन गए अभिषेक शर्मा, विराट-रोहित भी नहीं कर सके ऐसा; एक साल में 100 छक्के

अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक और शानदार पारी खेली. पंजाब के कप्तान अभिषेक ने सर्विसेज के खिलाफ शनिवार को 34 गेंदों में 182 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 62 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 8 चौके जड़े. इसी के साथ उन्होंने साल 2025 में अपने 100 टी20 छक्के पूरे कर लिए हैं, वह ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा ने सिमरन सिंह के साथ पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की, दोनों ने 57 गेंदों में 106 रन बनाए. सिमरन सिंह ने भी विस्फोटक पारी खेली, उन्होंने 28 गेंदों में 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 50 रन बनाए. सिमरन को मोहित राठी और अभिषेक को रवि चौहान ने आउट किया. इसके बाद नमन धीर ने भी ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया, उन्होंने 22 गेंदों में 245 की स्ट्राइक रेट से 54 रन बनाए. इस पारी में नमन ने 6 छक्के और 2 चौके जड़े.

अभिषेक शर्मा बने 'सिक्सर किंग'

अभिषेक शर्मा पहले भारतीय बन गए हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 100 टी20 छक्के मारे हैं. उन्होंने साल 2025 में खेली 36 टी20 पारियों में 101 छक्के लगा दिए हैं. एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड निकोलस पूरन के नाम हैं. वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज ने पिछले साल कुल 170 टी20 छक्के मारे थे.

अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने भी साल 2025 में 100 टी20 छक्के पूरे किए थे. वह भी अपने देश के लिए ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे. बता दें कि अभिषेक एक साल में 100 टी20 छक्के मारने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज हैं.

अभिषेक शर्मा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 6 पारियों में 304 रन बनाए हैं, जिसमें 148 रनों की रिकॉर्ड पारी शामिल है. पहले नंबर पर 325 रन के साथ आयुष म्हात्रे हैं. अभिषेक ने इस टूर्नामेंट में अभी तक कुल 26 छक्के जड़े हैं.

एक साल में 100 टी20 छक्के मारने वाले बल्लेबाज

ये रिकॉर्ड सबसे पहले वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल ने 2011 में बनाया था. उन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि 6 बार एक साल में 100 टी20 छक्के मारे हैं. इनमें सबसे बेस्ट साल 2015 था, जब उन्होंने कुल 135 छक्के मारे थे.

निकोलस पूरन कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 छक्के मारने वाले बल्लेबाज हैं, वह 2 बार ऐसा कर चुके हैं. 2024 में उन्होंने कुल 170 छक्के मारे थे, जबकि इस साल वह 103 छक्के लगा चुके हैं.

ऑस्ट्रिया के बल्लेबाज करणबीर सिंह ने इस साल टी20 में 122 छक्के लगाए हैं. हेनरिक क्लासेन ने पिछले साल 105 छक्के जड़े थे. साहिबजादा फरहान ने इस साल 100 टी20 छक्के लगाए.