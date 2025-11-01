हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के, नंबर-1 बने अभिषेक शर्मा; रिजवान से छीना ताज

टी20 इंटरनेशनल में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के, नंबर-1 बने अभिषेक शर्मा; रिजवान से छीना ताज

भारत के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान से नंबर-1 का ताज छीना है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Most Sixes By A Batter In T20Is In A Calendar Year: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर 2025 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 गेंदों में 68 रनों की धुंआधार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े. इसके साथ ही अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है. साल 2025 में अपने विस्फोटक प्रदर्शन के दम पर उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है.

टी20 इंटरनेशनल में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

अभिषेक शर्मा (भारत) - 43 छक्के 

भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. अभिषेक ने साल 2025 के 14 पारियों में 43 छक्के लगाए हैं.

मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) - 42 छक्के 

टी20 इंटरनेशनल में साल 2021 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान थे. रिजवान ने इस साल के 26 पारियों में 42 छक्के जड़े थे.

मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड) - 41 छक्के 

न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल टी20 इंटरनेशनल में साल 2021 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी थे. गुप्टिल ने इस साल के 18 पारियों में 41 छक्के लगाए थे.

एविन लुईस (वेस्टइंडीज) - 37 छक्के 

टी20 इंटरनेशनल में साल 2021 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वेस्टइंडीज के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज एविन लुईस तीसरे खिलाड़ी थे. लुईस ने इस साल के 18 पारियों में 37 छक्के जड़े थे.

केविन ओ ‘ब्रायन (आयरलैंड) - 36 छक्के 

आयरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर केविन ओ ‘ब्रायन टी20 इंटरनेशनल में साल 2019 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी थे. ओ ‘ब्रायन ने इस साल के 23 पारियों में 36 छक्के लगाए थे.

Published at : 01 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Abhishek Sharma T20Is Mohammad Rizwan INDIA VS AUSTRALIA CRICKET
