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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा बन गए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय, तोड़ा विराट-सैमसन का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा बन गए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय, तोड़ा विराट-सैमसन का रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में खेले गए तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया. अभिषेक ने महज 30 गेंद में 69 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 12 Oct 2026 04:48 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडिय में तीसरा टी20 मैच खेला गया. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया. वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मुकाबले में अभिषेक ने सिर्फ 18 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 30 गेंद में 69 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इसके साथ ही अभिषेक अब टी20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. 

वेस्टइंडीज के खिलाफ 30 गेंद में 69 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा ने महज 18 बॉल में फिफ्टी पूरी की. इसके साथ ही उन्होंने दिग्गज विराट कोहली और संजू सैमसन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अभिषेक अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले विराट कोहली ने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 21 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. वहीं संजू सैमसन ने इसी सीरीज के दूसरे टी20 टी20 मैच में 21 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी.

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अभिषेक शर्मा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 हजार रन भी पूरे कर लिए. वह गेंदों के लिहाज से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2 हजार रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस फॉर्मेट में 2000 रन सिर्फ 1024 गेंदें खेलकर पूरे किए.  अब उनके नाम टी20 इंटरनेशनल में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 2000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है. 

भारत ने 14 रनों से जीता तीसरा टी20 

अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी की बदलौत टीम इंडिया ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 223 रन बनाए थे. वह इस मैच में अर्धशतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे. जवाब में वेस्टइंडीज ने भले ही निर्धारित ओवरों में 209 रन बना डाले, लेकिन कैरेबियाई टीम के किसी भी बल्लेबाज ने पचासा नहीं लगाया. पांच मैचों की टी20 सीरीज में अब टीम इंडिया 2-1 से आगे हो गई है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 12 Oct 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma India Vs West Indies IND Vs WI 3rd T20
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