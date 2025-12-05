इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाया कोहराम, पहले 377 के स्ट्राइक रेट से की बैटिंग, फिर झटके 3 विकेट

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत प्रबल दावेदार के रूप में टूर्नामेंट में खेलने उतरेगी, क्योंकि टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा पर सभी की नजरें होंगी. बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के अंदाज से पिछले 2 साल से टी20 इंटरनेशनल में तहलका मचाया हुआ है. वहीं अभिषेक वर्ल्ड कप से पहले ये दिखा रहे हैं कि बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी से भी वो टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं. अभिषेक ने कुछ ऐसा ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT 2025) के मैच में किया, जहां उन्होंने पहले धुआंधार बैटिंग की और फिर बॉलिंग में भी कमाल कर दिया.

अभिषेक ने पुडुचेरी के खिलाफ दिखाया ऑलराउंड खेल

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 9 दिसंबर, 2025 से होगा. इससे पहले अभिषेक शर्मा घरेलू क्रिकेट में अपना कमाल दिखा रहे हैं. पंजाब की कप्तानी कर रहे अभिषेक ने घरेलू टी20 टूर्नामेंट मुश्ताक अली ट्रॉफी में पहले ही महज 32 गेंदों पर शतक लगाकर खूब वाह-वाही बटोरी थी. वहीं इस बार अभिषेक ने पुडुचेरी के खिलाफ सिर्फ बैटिंग से ही नहीं बल्कि बॉलिंग से भी कमाल किया और ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर अपनी टीम को 54 रन से शानदार जीत दिलाने में खास योगदान दिया.

पुडुचेरी के खिलाफ बैटिंग और बॉलिंग से किया कमाल

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब की कप्तानी कर रहे अभिषेक शर्मा ने पुडुचेरी के खिलाफ अपनी बैटिंग और बॉलिंग से कमाल किया. जहां उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से कुल 34 रन बनाए. इस पारी के दौरान अभिषेक के सारे रन बाउंड्री से ही आए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 377.77 का रहा. वहीं गेंदबाजी में अभिषेक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट झटके. जिसमें उनका इकॉनमी महज 5.75 का रहा.

SMAT में पंजाब को मिली तीसरी जीत

पंजाब फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की एलीट ग्रुप C में दूसरे नंबर पर है. इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में पंजाब 5 मैच खेल चुकी है, जिसमें उसे दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, वहीं तीन मुकाबलों में जीत मिली. पंजाब को पुडुचेरी के खिलाफ ग्रुप स्टेज की तीसरी जीत मिली, जहां पंजाब ने 54 रनों से जीत हासिल करने में सफल रही.