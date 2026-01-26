न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने ऐसा तूफान मचाया कि दुनिया देखती रह गई. टीम इंडिया के सामने 154 रनों का लक्ष्य था, जिसका पीछा करते हुए अभिषेक ने 20 गेंदों में 68 रन बना डाले. इसी दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी भी लगाई.

मुकाबला भारत ने 8 विकेट से जीता, जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की एक हरकत चर्चा में आ गई है. सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक के बैट को परखते नजर आए. ऐसे जैसे अभिषेक के बैट में स्प्रिंग लगी हो.

स्प्रिंग वाले बैट की चर्चाएं 2003 ODI वर्ल्ड कप के समय शुरू हुई थीं, जब फाइनल में रिकी पोंटिंग ने भारत के खिलाफ 140 रनों की पारी खेली थी. तीसरा टी20 मैच समाप्त होने के बाद मिचेल सैंटनर, जैकब डफी और डेवोन कॉनवे मुसकुराते हुए अभिषेक शर्मा के बल्ले को जांचते नजर आए.

Yesterday, New Zealand players were checking Abhishek Sharma’s bat after the match.



I don't recall any other player’s bat being checked like this



The last time I remember opposition players checking a bat was during Sachin Tendulkar's era



pic.twitter.com/SEgwHktqcn — Space Recorder (@1spacerecorder) January 26, 2026

गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने 14 गेंद में फिफ्टी लगाई. ये टी20 में भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी रही. सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड युवराज सिंह (12 गेंद) के नाम है. इस मुकाबले में अभिषेक के अलावा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी चमके, जिन्होंने 26 गेंद में नाबाद 57 रन बनाए.

बता दें कि अभिषेक शर्मा अभी टी20 में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं और कई सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर चुके हैं. अब तक अपने 36 मैचों के टी20 करियर में अभिषेक ने 38.39 के बढ़िया औसत से 1,267 रन बनाए हैं. सबसे खास बात यह है कि उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कोई कमी नहीं रही है. टी20 करियर में उनके नाम 2 शतक और आठ अर्धशतक भी हैं.

