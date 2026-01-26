हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा के बैट में लगी थी स्प्रिंग? न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नंबर-1 बल्लेबाज पर हुआ शक; जानें पूरा मामला

अभिषेक शर्मा के बैट में लगी थी स्प्रिंग? न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नंबर-1 बल्लेबाज पर हुआ शक; जानें पूरा मामला

Abhishek Sharma: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने ऐसा तूफान मचाया कि दुनिया देखती रह गई. उन्होंने 20 गेंद में 68 रन बनाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Jan 2026 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने ऐसा तूफान मचाया कि दुनिया देखती रह गई. टीम इंडिया के सामने 154 रनों का लक्ष्य था, जिसका पीछा करते हुए अभिषेक ने 20 गेंदों में 68 रन बना डाले. इसी दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी भी लगाई.

मुकाबला भारत ने 8 विकेट से जीता, जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की एक हरकत चर्चा में आ गई है. सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक के बैट को परखते नजर आए. ऐसे जैसे अभिषेक के बैट में स्प्रिंग लगी हो.

स्प्रिंग वाले बैट की चर्चाएं 2003 ODI वर्ल्ड कप के समय शुरू हुई थीं, जब फाइनल में रिकी पोंटिंग ने भारत के खिलाफ 140 रनों की पारी खेली थी. तीसरा टी20 मैच समाप्त होने के बाद मिचेल सैंटनर, जैकब डफी और डेवोन कॉनवे मुसकुराते हुए अभिषेक शर्मा के बल्ले को जांचते नजर आए.

गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने 14 गेंद में फिफ्टी लगाई. ये टी20 में भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी रही. सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड युवराज सिंह (12 गेंद) के नाम है. इस मुकाबले में अभिषेक के अलावा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी चमके, जिन्होंने 26 गेंद में नाबाद 57 रन बनाए.

बता दें कि अभिषेक शर्मा अभी टी20 में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं और कई सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर चुके हैं. अब तक अपने 36 मैचों के टी20 करियर में अभिषेक ने 38.39 के बढ़िया औसत से 1,267 रन बनाए हैं. सबसे खास बात यह है कि उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कोई कमी नहीं रही है. टी20 करियर में उनके नाम 2 शतक और आठ अर्धशतक भी हैं.

यह भी पढ़ें:

तिलक वर्मा की वापसी पर सस्पेंस खत्म, चौथे टी20 से पहले BCCI ने दिया अपडेट, श्रेयस अय्यर पर भी खुलासा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma IND VS NZ Abhishek Sharma News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Republic Day | Parade 2026 | 77th Republic Day | PM Modi | Delhi
Shankaracharya Controversy: CM Yogi को लेकर Shankaracharya ने कह दी बड़ी बात! | Avimukteshwaranand
Avimukteshwaranand Controversy: 'घड़ियाली आंसू बहाने वाले संतों..'- Keshav Maurya | CM Yogi | UP
Shankaracharya विवाद पर डिप्टी CM Keshav Prasad Maurya का चौंकाने वाला बयान
UP Politics: 'कुछ लोग जागकर भी मदहोश रहते हैं', CM Yogi पर Akhilesh Yadav का पलटवार | BJP Vs SP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
टेलीविजन
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?
मोबाइल में कैसे डाउनलोड होता है मास्क्ड आधार कार्ड, जानें कहां होता है इस्तेमाल?
रिलेशनशिप
Narcissistic Relationship: किसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जानें यह आपके रिश्ते को कैसे कर रहा खत्म?
किसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जानें यह आपके रिश्ते को कैसे कर रहा खत्म?
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Embed widget