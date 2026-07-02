IND vs ENG: 'भागा क्यों नहीं..., तू देख...', रन आउट के बाद अभिषेक-ईशान किशन की बहस, स्टंप माइक में कैद; वीडियो वायरल
Abhishek Sharma - Ishan Kishan: इंग्लैंड बनाम इंडिया पहले T20 में ईशान किशन रन आउट हो गए, वह हल्के हाथ से खेलकर दौड़ पड़े, लेकिन अभिषेक शर्मा ने मना कर दिया. दोनों की बहस स्टंप माइक में कैद हो गई.
भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया, हालांकि टीम इंडिया की पूरी पारी समाप्त हो चुकी थी. अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में ताबड़तोड़ 59 रन बनाए, ये शानदार पारी तब आई जब भारत ने 6 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. संजू सैमसन 1 रन बनाकर आउट हो गए तो उसी ओवर में ईशान किशन रन आउट हो गए. इसके बाद उनकी और अभिषेक की बातचीत स्टंप माइक में कैद हो गई.
अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की, संजू दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर पॉइंट की दिशा में कैच आउट हो गए. उन्होंने 1 रन बनाया, तीसरे नंबर पर आए ईशान किशन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए. वह हल्के हाथ से खेलकर रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अभिषेक शर्मा ने देखा कि गेंद फील्डर के हाथों में है तो उन्होंने मना कर दिया. आधी क्रीज तक पहुंच चुके ईशान को वापस लौटना पड़ा, हैरी ब्रूक ने शानदार थ्रो किया. ईशान ने डाइव मारी, लेकिन वह पहुंच नहीं सके.
ईशान किशन जिस गेंद पर रन आउट हुए, वहां रन बहुत मुश्किल था क्योंकि गेंद सीधा फील्डर के हाथों में थी. अभिषेक शर्मा की गलती इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी ही ईशान को मना कर दिया था, वह चिल्ला रहे थे लेकिन ईशान तो तेजी से दौड़ पड़े थे. जब वह रन आउट हुए तो फैसला थर्ड अंपायर पर गया, जब टीवी पर चेक किया जा रहा था तब अभिषेक ईशान के पास पहुंचे.
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ईशान और अभिषेक में बहस
ईशान ने अभिषेक शर्मा से पूछा कि 'तू भागा क्यों नहीं,' अभिषेक ने कहा, पहुंच गया क्या?' इस पर ईशान ने कहा, 'पता नहीं, नजदीकी मामला है.' अभिषेक ने कहा, 'क्या कर रहा है यार ईशान?' तो ईशान ने कहा, 'आगे थी ना, मेरी कॉल थी' तो अभिषेक ने कहा, 'पर तू देख तो सही कहा खड़ा है वो.'
A costly mix-up in the middle. 🫣— Star Sports (@StarSportsIndia) July 1, 2026
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भारत बनाम इंग्लैंड पहले मैच से पूर्व ICC ने ताजा रैंकिंग जारी की थी, पिछले साल जुलाई में नंबर-1 बने अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर खिसक गए. ईशान किशन टी20 में नए नंबर-1 बल्लेबाज बने हैं.