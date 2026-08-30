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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6 चौके 7 छक्के, अभिषेक शर्मा ने 26 गेंद में ठोक दिए 77 रन

6 चौके 7 छक्के, अभिषेक शर्मा ने 26 गेंद में ठोक दिए 77 रन

शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 के पहले मैच में अमृतसर सूरमास के कप्तान अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाई. अभिषेक और धवन ने पॉवरप्ले के अंदर 100 रन बना दिए.

Written By : शिवम |  Updated at : 30 Aug 2026 10:19 PM (IST)
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शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 की शुरुआत आज से हो गई है. पहले ही मैच में अभिषेक शर्मा ने 77 रनों की तूफानी पारी खेली, उन्होंने सहज धवन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की. सहज ने 18 गेंदों में 45 रन बनाए, जब वह आउट हुए तब अमृतसर सूरमास का स्कोर 5.1 ओवरों में 100 रन था.

रमनदीप सिंह की कप्तानी वाली मोहाली किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. अमृतसर सूरमास के कप्तान अभिषेक शर्मा ने सहज धवन के साथ मिलकर विस्फोटक शुरुआत की. पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करने के बाद अभिषेक ने नमन धीर के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी की. अभिषेक का विकेट हरप्रीत बरार ने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर लिया, तब अमृतसर टीम का स्कोर 142 था.

296 की स्ट्राइक रेट से बनाए 77 रन

अभिषेक शर्मा ने पॉवरप्ले की आखिरी गेंद पर चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया था, उन्होंने 17 गेंदों में फिफ्टी जड़ी. इससे पहले आयुष गोयल द्वारा डाले गए पांचवें ओवर में अभिषेक ने 6 छक्के जड़े. अभिषेक ने 26 गेंदों में 296 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 77 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 6 चौके लगाए.

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नमन धीर ने भी तूफानी पारी खेली, उन्होंने 22 गेंदों में 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 47 रन बनाए. हालांकि वह अपने अर्धशतक से चूक गए, उन्हें तेजप्रीत सिंह ने आउट किया.

अमृतसर सूरमास ने बनाए 258 रन

14वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल कुमार के रूप में अमृतसर सूरमास का चौथा विकेट जब गिरा, स्कोर 211 था. 39 गेंदों का खेल बचा था और 6 विकेट हाथ में थे. ऐसी स्थिति में लग रहा था कि अमृतसर टीम 280 तक पहुंच जाएगी, हालांकि मोहाली किंग्स ने अंतिम ओवर में वापसी की और लगातार विकेट गिराए. हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी. अमृतसर सूरमास ने फिर भी 258 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 30 Aug 2026 09:49 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Sher-e-Punjab T20 League
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