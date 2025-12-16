अभिज्ञान कुंडू ने अंडर-19 एशिया कप में किया कमाल, महज 121 गेंदों में ठोका दोहरा शतक

ACC अंडर-19 एशिया कप 2025 में आज भारत और मलेशिया के बीच मैच दुबई के द सेवेंस स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में मलेशिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया के लिए 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने महज 121 गेंदों पर शानदार दोहरा शतक लगा दिया है. भारत के 87 रनों पर तीन विकेट गिरने के बाद कुंडू ने वेदांत त्रिवेदी के साथ मिलकर 209 रनों की साझेदारी बनाई.

इस शतक के साथ हीअभिज्ञान अब अंडर-19 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. उनसे पहले ये रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम था और उन्होंने भी इसी एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच में 171 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

अभिज्ञान ने 121 गेंदों पर ठोका दोहरा शतक

अभिज्ञान कुंडू ने सिर्फ 80 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का शामिल था. इसके बाद अभिज्ञान ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और अगले 41 गेंदों यानी 121 गेंदों पर उन्होंने 200 रन पूरे कर लिए. इस दौरान अभिज्ञान ने 17 चौके और 9 छक्के लगाए.

यह खबर अपडेट की जा रही है