अफरीदी ने क्रुणाल पांड्या का पीट-पीटकर भूत बना दिया, एक ओवर में जड़े लगातार 5 छक्के

क्रिकेट के मैदान पर एक ओवर पूरे मैच की कहानी बदल सकता है और हांगकांग सिक्सेस 2026 में इसका शानदार नजारा देखने को मिला. भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में अब्बास अफरीदी ने ऐसी बल्लेबाजी की कि भारतीय गेंदबाज क्रुणाल पांड्या के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं. अफरीदी ने क्रुणाल के एक ओवर में लगातार 5 छक्के जड़ दिए. इस ओवर में कुल 31 रन बने. पाकिस्तान ने भारत के 88 रन के लक्ष्य को महज 3.5 ओवर में हासिल कर मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया.

पाकिस्तान की पारी के दौरान अब्बास अफरीदी ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. क्रुणाल पांड्या के ओवर में उन्होंने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए. इस दौरान अफरीदी ने मैदान के अलग-अलग हिस्सों में बड़े शॉट लगाए और पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया. उनके इस प्रदर्शन ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया. भारत के लिए इतने कम समय में पाकिस्तान को रोकना मुश्किल हो गया.

भारत ने बनाए थे 88 रन

इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 6 ओवर में 88 रन पर सिमट गई. भारत की तरफ से से शशांक सिंह ने सबसे ज्यादा रन बनाए. उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में 40 रन की तेज पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले. लेकिन, बाकी बल्लेबाज टीम के स्कोर को और आगे ले जाने में सफल नहीं रहे.

ख्वाजा नफे ने भी खेली तूफानी पारी

89 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को ख्वाजा नफे ने तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 41 रन बना दिए. उनकी पारी में 2 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. दूसरी तरफ, अब्बास अफरीदी ने भी तेजी से रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं.

पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीता मैच

पाकिस्तान ने 3.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 91 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस तरह भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अब्बास अफरीदी के लगातार 5 छक्कों और ख्वाजा नफे की तेज बल्लेबाजी ने पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई.

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