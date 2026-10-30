IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफरीदी ने क्रुणाल पांड्या का पीट-पीटकर भूत बना दिया, एक ओवर में जड़े लगातार 5 छक्के

अफरीदी ने क्रुणाल पांड्या का पीट-पीटकर भूत बना दिया, एक ओवर में जड़े लगातार 5 छक्के

हांगकांग सिक्सेस 2026 में अब्बास अफरीदी ने क्रुणाल पांड्या के एक ओवर में लगातार पांच छक्के जड़कर तहलका मचा दिया. पाकिस्तान ने भारत को चार विकेट से हराया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 30 Oct 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट के मैदान पर एक ओवर पूरे मैच की कहानी बदल सकता है और हांगकांग सिक्सेस 2026 में इसका शानदार नजारा देखने को मिला. भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में अब्बास अफरीदी ने ऐसी बल्लेबाजी की कि भारतीय गेंदबाज क्रुणाल पांड्या के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं. अफरीदी ने क्रुणाल के एक ओवर में लगातार 5 छक्के जड़ दिए. इस ओवर में कुल 31 रन बने. पाकिस्तान ने भारत के 88 रन के लक्ष्य को महज 3.5 ओवर में हासिल कर मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया.

पाकिस्तान की पारी के दौरान अब्बास अफरीदी ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. क्रुणाल पांड्या के ओवर में उन्होंने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए. इस दौरान अफरीदी ने मैदान के अलग-अलग हिस्सों में बड़े शॉट लगाए और पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया. उनके इस प्रदर्शन ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया. भारत के लिए इतने कम समय में पाकिस्तान को रोकना मुश्किल हो गया.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IND vs NZ 4th T20I Live Score: हार की कगार पर टीम इंडिया, 89 पर गिरा छठा विकेट; तिलक-नमन क्रीज पर
Live: हार की कगार पर टीम इंडिया, 89 पर गिरा छठा विकेट; तिलक-नमन क्रीज पर
क्रिकेट
अर्शदीप सिंह के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में रचा इतिहास
अर्शदीप सिंह के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में रचा इतिहास
क्रिकेट
6, 6, 6, 6, 6, W... फिलिप्स के नितीश रेड्डी पर लगातार 5 छक्के, छठी गेंद पर विकेट; बदला पूरा
6, 6, 6, 6, 6, W... फिलिप्स के नितीश रेड्डी पर लगातार 5 छक्के, छठी गेंद पर विकेट
क्रिकेट
फिलिप्स ने ठोका 46 गेंद में शतक, ब्रेसवेल भी गरजे, चौथे टी20 में टीम इंडिया को 260 का लक्ष्य
फिलिप्स ने ठोका 46 गेंद में शतक, चौथे टी20 में टीम इंडिया को 260 का लक्ष्य

भारत ने बनाए थे 88 रन

इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 6 ओवर में 88 रन पर सिमट गई. भारत की तरफ से से शशांक सिंह ने सबसे ज्यादा रन बनाए. उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में 40 रन की तेज पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले. लेकिन, बाकी बल्लेबाज टीम के स्कोर को और आगे ले जाने में सफल नहीं रहे.

ख्वाजा नफे ने भी खेली तूफानी पारी

89 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को ख्वाजा नफे ने तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 41 रन बना दिए. उनकी पारी में 2 चौके और 5 छक्के शामिल रहे.  दूसरी तरफ, अब्बास अफरीदी ने भी तेजी से रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं.

पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीता मैच

पाकिस्तान ने 3.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 91 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस तरह भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अब्बास अफरीदी के लगातार 5 छक्कों और ख्वाजा नफे की तेज बल्लेबाजी ने पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें:

मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या! IPL 2027 ऑक्शन से पहले चौंकाने वाला अपडेट

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Krunal Pandya India Vs Pakistan Abbas Afridi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs NZ 4th T20I Live Score: हार की कगार पर टीम इंडिया, 89 पर गिरा छठा विकेट; तिलक-नमन क्रीज पर
Live: हार की कगार पर टीम इंडिया, 89 पर गिरा छठा विकेट; तिलक-नमन क्रीज पर
क्रिकेट
अर्शदीप सिंह के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में रचा इतिहास
अर्शदीप सिंह के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में रचा इतिहास
क्रिकेट
6, 6, 6, 6, 6, W... फिलिप्स के नितीश रेड्डी पर लगातार 5 छक्के, छठी गेंद पर विकेट; बदला पूरा
6, 6, 6, 6, 6, W... फिलिप्स के नितीश रेड्डी पर लगातार 5 छक्के, छठी गेंद पर विकेट
क्रिकेट
फिलिप्स ने ठोका 46 गेंद में शतक, ब्रेसवेल भी गरजे, चौथे टी20 में टीम इंडिया को 260 का लक्ष्य
फिलिप्स ने ठोका 46 गेंद में शतक, चौथे टी20 में टीम इंडिया को 260 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी SIR: 'बड़ी संख्या में फॉर्म-7 भरे गए', याचिका पर SC ने EC से कहा- जांच करें
यूपी SIR: 'बड़ी संख्या में फॉर्म-7 भरे गए', याचिका पर SC ने EC से कहा- जांच करें
पंजाब
AAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट
AAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट
क्रिकेट
6, 6, 6, 6, 6, W... फिलिप्स के नितीश रेड्डी पर लगातार 5 छक्के, छठी गेंद पर विकेट; बदला पूरा
6, 6, 6, 6, 6, W... फिलिप्स के नितीश रेड्डी पर लगातार 5 छक्के, छठी गेंद पर विकेट
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
विश्व
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
इंडिया
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
ऑटो
Diwali SUV Discounts: Nexon से Kylaq तक, इन 5 SUV पर मिल रहा बंपर दिवाली Discount!
Nexon से Kylaq तक, इन 5 SUV पर मिल रहा बंपर दिवाली Discount!
एग्रीकल्चर
PM Kisan Samman Nidhi :खाते में नहीं आए पीएम किसान निधि के 2000 रुपये? तुरंत करें ये काम
खाते में नहीं आए पीएम किसान निधि के 2000 रुपये? तुरंत करें ये काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget