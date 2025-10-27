Ab De Villiers Son: डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
Ab De Villiers Son First Half Century: एबी डिविलियर्स के 10 साल के बेटे ने अपना पहला अर्धशतक लगाया. डिविलियर्स की पत्नी ने स्टोरी शेयर की, जिसे डिविलियर्स ने री-शेयर किया.
साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, तब भी हर गेंदबाज में उनका खौफ था. आज भी वह किसी लीग क्रिकेट में खेलें तो गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करने से डरते हैं, क्योंकि वह आज भी उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. अब उनका 10 साल का बेटा उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चल पड़े हैं. उनके बेटे ने अपने क्रिकेट करियर का पहला अर्धशतक जड़ा है, इसको लेकर डिविलियर्स की पत्नी ने एक पोस्ट शेयर किया जिसे उन्होंने री-शेयर किया.
एबी डिविलियर्स की पत्नी डेनियल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने बेटे की फोटो लगाते हुए लिखा, "दिल जीत लिया. हमारे बेबी एबी ने कल अपना पहला अर्धशतक लगाया." इस पोस्ट को री-शेयर करते हुए एबी डिविलियर्स ने लिखा, "गर्व का पल है, और ये पारी उन्होंने अपने नए 360 बैट से खेली." बता दें कि कुछ ही दिन पहले डिविलियर्स ने अपनी बैट कंपनी खोली है.
AB de Villiers’ son has arrived in cricket@ABdeVilliers17 pic.twitter.com/gM1hroE1pj— sports__life (@statecraft__) October 26, 2025
एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. वह आईपीएल समेट दुनिया भर की बड़ी क्रिकेट लीग में भी धूम मचा चुके हैं, हालांकि वह आईपीएल और उन लीग से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं. वह अब लीजेंड्स लीग आदि में खेलते हुए नजर आते हैं. वह आईपीएल 2025 के फाइनल के लिए खास भारत आए थे, क्योंकि उनकी पूर्व फ्रेंचाइजी और उनके दोस्त विराट कोहली की टीम आरसीबी फाइनल में पहुंची थी. फाइनल जीतकर आरसीबी पहली बार चैंपियन बनी थी.
3 बच्चों के पिता है एबी डिविलियर्स
एबी डिविलियर्स और डेनियल 3 बच्चों के माता-पिता हैं, उनके 2 बेटे (अब्राहम और जॉन रिचर्ड) और एक बेटी (येंते) है. अर्धशतक उनके बड़े बेटे अब्राहम ने लगाया है, जिनका जन्म 2015 में हुआ था. वह पिता की तरह क्रिकेटर बनना चाहते हैं और क्लब में ट्रेनिंग ले रहे हैं. दूसरा बेटा रिचर्ड है, जिसका जन्म 2017 में हुआ था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL