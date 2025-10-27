साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, तब भी हर गेंदबाज में उनका खौफ था. आज भी वह किसी लीग क्रिकेट में खेलें तो गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करने से डरते हैं, क्योंकि वह आज भी उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. अब उनका 10 साल का बेटा उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चल पड़े हैं. उनके बेटे ने अपने क्रिकेट करियर का पहला अर्धशतक जड़ा है, इसको लेकर डिविलियर्स की पत्नी ने एक पोस्ट शेयर किया जिसे उन्होंने री-शेयर किया.

एबी डिविलियर्स की पत्नी डेनियल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने बेटे की फोटो लगाते हुए लिखा, "दिल जीत लिया. हमारे बेबी एबी ने कल अपना पहला अर्धशतक लगाया." इस पोस्ट को री-शेयर करते हुए एबी डिविलियर्स ने लिखा, "गर्व का पल है, और ये पारी उन्होंने अपने नए 360 बैट से खेली." बता दें कि कुछ ही दिन पहले डिविलियर्स ने अपनी बैट कंपनी खोली है.

एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. वह आईपीएल समेट दुनिया भर की बड़ी क्रिकेट लीग में भी धूम मचा चुके हैं, हालांकि वह आईपीएल और उन लीग से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं. वह अब लीजेंड्स लीग आदि में खेलते हुए नजर आते हैं. वह आईपीएल 2025 के फाइनल के लिए खास भारत आए थे, क्योंकि उनकी पूर्व फ्रेंचाइजी और उनके दोस्त विराट कोहली की टीम आरसीबी फाइनल में पहुंची थी. फाइनल जीतकर आरसीबी पहली बार चैंपियन बनी थी.

3 बच्चों के पिता है एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स और डेनियल 3 बच्चों के माता-पिता हैं, उनके 2 बेटे (अब्राहम और जॉन रिचर्ड) और एक बेटी (येंते) है. अर्धशतक उनके बड़े बेटे अब्राहम ने लगाया है, जिनका जन्म 2015 में हुआ था. वह पिता की तरह क्रिकेटर बनना चाहते हैं और क्लब में ट्रेनिंग ले रहे हैं. दूसरा बेटा रिचर्ड है, जिसका जन्म 2017 में हुआ था.