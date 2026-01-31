अच्छे दिन का इंतजार करेंगे या..., आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन को कर दिया ट्रोल, जानें क्या कहा

Aakash Chopra on Sanju Samson: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को संजू सैमसन से ओपनिंग करवानी चाहिए या नहीं? इस सवाल ने फिलहाल टीम इंडिया मैनेजमेंट को चारों तरफ से घेरा हुआ है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में भी सैमसन की खराब फॉर्म जारी रही, जहां वो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए. इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने सैमसन को ट्रोल कर दिया है.

आकाश चोपड़ा ने कर दिया ट्रोल

तिरुवनंतपुरम में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20 मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन की तुलना ईशान किशन से कही. उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि ईशान किशन का प्लेइंग इलेवन में चयन टीम इंडिया के लिए अधिक फायदेमंद रह सकता है.

आकाश चोपड़ा ने कहा, "आप अच्छे दिन का इंतजार करेंगे या फिर उसको खिलाएंगे, जिसके अच्छे दिन चल रहे हैं. ईशान किशन के अच्छे दिन चल रहे हैं."

संजू सैमसन के खराब आंकड़े

साल 2025, जनवरी से लेकर अब तक टी20 क्रिकेट में संजू सैमसन 10 बार पावरप्ले समाप्त होने से पहले ही आउट हो गए हैं. पिछले एक साल में सैमसन 14 में से 10 बार पावरप्ले के खत्म होने तक क्रीज पर टिक ही नहीं पाए. वहीं पिछले एक साल के भीतर उनके बल्ले से एक भी फिफ्टी नहीं आई है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पांचों मुकाबलों में सैमसन ने ओपनिंग की है. इन 5 मैचों में उनका सर्वाधिक स्कोर 24 रन रहा, जो उन्होंने वाइजैग में बनाया था. सीरीज में खेली पांच पारियों में वो केवल 46 रन बना सके हैं और औसत सिर्फ 9.2 का. दूसरी ओर ईशान किशन का बल्ला खूब गरज रहा है. वो चौथा टी20 नहीं खेल पाए थे, लेकिन पहले तीन मुकाबलों में 112 रन बनाए थे. इस पूरी सीरीज में उन्होंने पहली 3 पारियों में कुल 224 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की.

