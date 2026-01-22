बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार का फैसला लिया है. आईसीसी ने बीसीबी को अपना फैसला बताने के लिए अल्टीमेटम दिया था. इससे पहले आईसीसी मना कर चुका था कि न तो श्रीलंका में शिफ्ट हो सकते हैं और न ही उनका ग्रुप को बदला जा सकता है. बांग्लादेश द्वारा टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही है. आकाश चोपड़ा ने कहा कि ये टूर्नामेंट से ज्यादा बांग्लादेश को नुकसान करेगा. वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि पाकिस्तान को भी बहिष्कार करना चाहिए. जानिए किसने क्या कुछ कहा.

क्या बांग्लादेश के नहीं होने से कोई फर्क पड़ेगा- आकाश चोपड़ा

आकाश चोपड़ा ने बांग्लादेश के इंटेंशन पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब केकेआर ने मुस्ताफिज़ुर रहमान को रिलीज किया तो अगले ही दिन क्यों बीसीबी को याद आया कि उनकी टीम भारत में सुरक्षित नहीं रहेगी. आकाश ने आगे कहा, "अगर बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते तो स्कॉटलैंड को जगह मिल जाएगी. बांग्लादेश को खुद से पूछना होगा कि क्या उनके नहीं होने से टी20 वर्ल्ड कप पर कोई असर पड़ेगा? या बांग्लादेश क्रिकेट इस बहिष्कार से अपनी स्थिति खराब कर बैठेगा.

Who's at a loss with Bangladesh's absence at the T20 World Cup ? The ICC or the Bangladesh Cricket Board? 🤔 #Aakashvani #Cricket #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/qRLAubViF0 — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 22, 2026

बांग्लादेश पर फाइन भी लग सकता है- अतुल वासन

आइएएनएस से बात करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने कहा, "उनको अंदाजा नहीं कि वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं. एक तो मैच फीस जाएगी, फाइन भी लग सकता है और आईसीसी और भी कई प्रतिबंध लगा सकता है. वो भी इसलिए क्योंकि आईपीएल से उनका एक प्लेयर निकाला गया था. बांग्लादेश ने जो अल्टीमेटम दिया, उसका अंत क्या होगा वो उन्होंने सोचा नहीं. उनके क्रिकेटर्स को बहुत नुकसान होगा. आईसीसी ने जो भी किया वो सही किया क्योंकि किसी का भी आखिरी मोमेंट पर आकर ऐसी धमकी देना गलत है."

Delhi: On Bangladesh refusing to play in the T20 World Cup in India after the ICC rejected their request to shift matches, former cricketer Atul Wassan says, "I think they do not realise how much harm they are causing themselves... This decision will seriously harm Bangladesh’s… pic.twitter.com/lPugAuLGnZ — IANS (@ians_india) January 22, 2026

पाकिस्तान को भी करना चाहिए बहिष्कार- राशिद लतीफ

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने कहा, "अगर भारत बनाम पाकिस्तान नहीं होता तो आपका आधा टी20 वर्ल्ड कप तो वैसे ही खत्म हो जाएगा. पाकिस्तान को कहना चाहिए कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर रहे हैं. ये स्टैंड लेने का समय है, आपको ये करने के लिए बड़ा दिल करना होगा."

बेशक राशिद ये मानते हैं लेकिन पीसीबी पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं करेगा. वैसे भी उनके सारे मैच श्रीलंका में ही होने हैं, यहां तक कि टीम अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंची तो वो मुकाबले भी कोलंबो में ही होंगे.

बांग्लादेश नहीं तो स्कॉटलैंड खेलेगा- मदन लाल

पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, "जो निर्णय हुआ है वो उनके क्रिकेट और क्रिकेटर्स के लिए अच्छा नहीं है. भारत में सुरक्षा की बात है तो आजकर स्टेडियम में बड़ी सुरक्षा होती है. किसी को प्लेयर के नजदीक भी नहीं जाने देते. ये तो एक बहाना है. इसका असर बाद में पता चलेगा बांग्लादेश को, ये उनके लिए बड़ा नुकसान है. अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो स्कॉटलैंड खेलेगा."

VIDEO | Delhi: As Bangladesh refuses to play the T20 World Cup 2026 in India, former India cricketer Madan Lal says, “Bangladesh’s decision is not good for its cricket or its players. There is no real security issue, as teams have played in India before with strong security in… pic.twitter.com/FZb36y36zs — Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2026

उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान ने उनको उकसाया होगा, क्योंकि आईसीसी की वोटिंग में सिर्फ उन्होंने ही उनके पक्ष में वोट डाला. भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इससे अलग है. आईसीसी अपना निर्णय नहीं बदलेगा. अन्य 12 देशों ने भी तो वेन्यू चेंज पर असहमति जताई है. अगर बांग्लादेश ने गुस्से में ऐसा फैसला लिया तो वो बदल भी सकता है."