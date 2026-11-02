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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट94 मैच और अक्टूबर से अप्रैल की विंडो, ललित मोदी ने IPL को लेकर दिया बड़ा सुझाव

94 मैच और अक्टूबर से अप्रैल की विंडो, ललित मोदी ने IPL को लेकर दिया बड़ा सुझाव

आईपीएल की शुरुआत करने वाले ललित मोदी ने इस लीग को लेकर बड़े सुझाव दिए हैं. उन्होंने आईपीएल में 94 मैच कराने और इसकी विंडो (मार्च से मई) बदलने की सलाह दी है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 02 Nov 2026 10:59 PM (IST)
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दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट फेंचाइजी लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत करने वाले ललित मोदी ने आईपीएल को लेकर कई सुझाव दिए हैं. ललित मोदी ने आईपीएल की मौजूदा विंडो (मार्च से मई) को बदलकर इस लीग को अक्टूबर से अप्रैल के बीच कराने की सलाह दी है. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अब इस लीग के मैचों की संख्या बढ़ाकर 94 कर देनी चाहिए. ललित मोदी ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह से भी आग्रह किया कि वे इस नए कैलेंडर को तैयार करने में मदद करें. 

क्रिकबज की रिपोर्ट में आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने कहा कि जब 2008 में उन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, तब अप्रैल और मई ही इकलौती विंडो थी, लेकिन आज समय अलग है. उन्होंने कहा, आज आईपीएल बिल्कुल अलग है. अब इसका रूप ही बदल गया है. जब मैंने शुरुआत की थी, तब बहुत विरोध था. मैंने वो समय चुना जिसे कोई नहीं चाहता था और एक ऐसा टूर्नामेंट खड़ा किया जिसे लोग देखना चाहते थे. आज हमें जो सफलता मिल रही है, वो हमें आसानी से नहीं मिली है."

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ललित मोदी ने आगे कहा, "उस समय अप्रैल-मई ही उपलब्ध मौका था. ऐसा कभी नहीं कहा गया था कि भारतीय क्रिकेट के लिए हमेशा यही सबसे सही महीने होंगे. हमने आठ टीमों और 59 मैचों के शेड्यूल के साथ शुरुआत की थी. बाद में बीसीसीआई ने लीग का विस्तार किया और इसमें 10 टीमें शामिल कर दीं. 10 टीमों के बीच 'होम-एंड-अवे' फॉर्मेट का मतलब है 90 लीग मैच और चार प्लेऑफ. यानी कुल 94 मैच, जो मूल फॉर्मेट से 35 मैच ज्यादा हैं, यानी लगभग 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी."

बता दें कि आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने इस साल की शुरुआत में एक स्पोर्ट्स मैगजीन से बात करते हुए ज्यादा मैच कराने के लिए टूर्नामेंट को दो विंडो में बांटने का सुझाव दिया था. वहीं ललित मोदी के सुझाव के अनुसार, अगर टूर्नामेंट जनवरी में शुरू होता है, तो इससे भारत के इंटरनेशनल कैलेंडर और घरेलू क्रिकेट, दोनों में बड़ा बदलाव आएगा. इससे टेस्ट क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट के शेड्यूल में भी बदलाव करना पड़ेगा.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 02 Nov 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
Lalit Modi IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2027
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