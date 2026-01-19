न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में विराट कोहली ने बनाए 7 सबसे बड़े रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में विराट कोहली ने बनाए 7 सबसे बड़े रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा

Virat Kohli Records List: न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में टीम इंडिया को वनडे सीरीज में शिकस्त दी है. मगर यह सीरीज विराट कोहली के लिए शानदार रही, जिसमें उन्होंने 240 रन बनाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Jan 2026 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में टीम इंडिया को वनडे सीरीज में शिकस्त दी है. इंदौर में खेले गए तीसरे ODI मैच में भारत को 41 रनों की हार झेलनी पड़ी. 2027 वनडे वर्ल्ड कप के मद्देनजर घरेलू एकदिवसीय सीरीज में टीम इंडिया की हार निराशाजनक और बड़ी चिंता का विषय है. मगर विराट कोहली के लिए यह सीरीज शानदार रही, जिसमें उन्होंने 80 के बेहतरीन औसत से 240 रन बनाए. यहां देखिए उन 7 रिकॉर्ड्स को, जो विराट ने इस सीरीज में बनाए.

विराट कोहली के नाम 7 बड़े रिकॉर्ड

सबसे तेज 28,000 रन- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली ने 624 पारियों में 28,000 रन पूरे किए, जो सबसे तेज हैं. सचिन तेंदुलकर ने 644 पारी और कुमार संगाकारा ने 666 पारियों में इतने रन पूरे किए थे.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन- विराट कोहली अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. उन्होंने अब तक 626 पारियों में 28215 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान उन्होंने कुमार संगाकारा (28,016) को पीछे छोड़ा. केवल सचिन तेंदुलकर (34,357) ही उनसे आगे हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक- वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 शतक लगाए हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. उन्होंने रिकी पोंटिंग और वीरेंदर सहवाग के 6 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा.

35 मैदानों पर ODI शतक- वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने 35 अलग-अलग मैदानों पर शतक लगाया है. इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 34 अलग-अलग मैदानों पर सेंचुरी लगाई थी.

नंबर-3 पर सबसे ज्यादा ODI रन- तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने अब तक नंबर-3 पर 299 पारियों में 12,676 रन बनाए हैं. रिकी पोंटिंग ने नंबर-3 पर खेलते हुए 12,662 रन बनाए थे.

सभी फॉर्मेट में NZ के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक- विराट कोहली केवल वनडे ही नहीं बल्कि सभी फॉर्मेट में मिलाकर भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. वो तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 शतक लगा चुके हैं.

सबसे ज्यादा बार लगातार 50+ स्कोर- सबसे ज्यादा बार लगातार पांच या उससे अधिक पारियों में 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. पहले वनडे में 93 रनों की पारी खेल, विराट ने कुल 5वीं बार ऐसा किया था.

Published at : 19 Jan 2026 04:50 PM (IST)
Virat Kohli Stats VIRAT KOHLI INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
