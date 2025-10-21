Most Runs In ODI Without A Century: वनडे क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे बल्लेबाज भी हुए हैं, जिन्होंने अपनी टीम के लिए लगातार रन बनाए, लेकिन कभी शतक नहीं जड़ पाए. यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है. ये बल्लेबाज अर्धशतकीय पारियों के जरिए टीम को मजबूत स्थिति में लाते रहे, लेकिन किसी न किसी वजह से शतक तक नहीं पहुंच पाए, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए. यहां हम आपको ऐसे ही 7 बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

1. मिस्बाह-उल-हक (पाकिस्तान) - 5122 रन

वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के मिस्बाह-उल-हक पहले नंबर पर हैं. मिस्बाह ने 162 वनडे मैचों में 43.40 की औसत से 5122 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 42 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं उनका वनडे क्रिकेट में बेस्ट स्कोर नाबाद 96 रन है.

2. वसीम अकरम (पाकिस्तान) - 3717 रन

पाकिस्तान के वसीम अकरम वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. अकरम ने 356 वनडे मैचों में 88.33 की स्ट्राइक रेट से 3717 रन बनाए हैं. जिसमें उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए और उनका बेस्ट स्कोर 86 रन है.

3. मोईन खान (पाकिस्तान) - 3266 रन

वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मोईन खान तीसरे नंबर पर हैं. मोईन ने 219 वनडे मैचों में 81.30 की स्ट्राइक रेट से 3266 रन बनाए हैं. मोईन ने अपने करियर में 12 अर्धशतक लगाए और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 72 रन है.

4. हीथ स्ट्रीक (जिम्बाब्वे) - 2943 रन

जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर हीथ स्ट्रीक वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. स्ट्रीक ने 189 वनडे मैचों में 73.42 की स्ट्राइक रेट से 2943 रन बनाए हैं. जिसमें उन्होंने 13 अर्धशतक लगाए और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 79 रन है.

5. रवींद्र जडेजा (भारत) - 2806 रन

वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा पांचवें नंबर पर हैं. जडेजा ने अब तक 204 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 32.62 की औसत से 2806 रन बनाए हैं. वहीं जडेजा ने अब तक 13 अर्धशतक लगाए और उनका बेस्ट स्कोर 87 रन है.

6. एंड्रयू जोन्स (न्यूजीलैंड) - 2784 रन

न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एंड्रयू जोन्स वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. जोन्स ने 87 वनडे मैचों में 35.69 की औसत से 2784 रन बनाए हैं. जिसमें उन्होंने 25 अर्धशतक लगाए और उनका बेस्ट स्कोर 93 रन है.

7. गाइ व्हिटॉल (जिम्बाब्वे) - 2705 रन

वनडे क्रिकेट में बिना शतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में जिम्बाब्वे के पूर्व ऑलराउंडर गाइ व्हिटॉल सातवें नंबर पर हैं. व्हिटॉल ने 147 वनडे मैचों में 67.43 की स्ट्राइक रेट से 2705 रन बनाए हैं. जिसमें उन्होंने 11 अर्धशतक लगाए और उनका बेस्ट स्कोर 83 रन है.