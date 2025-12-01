हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर 'हिटमैन' रोहित शर्मा

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर 'हिटमैन' रोहित शर्मा

Most Sixes in ODIs: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भारत के रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं. उनके बल्ले से इस फॉर्मेट में अब तक 352 छक्के निकले हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 01 Dec 2025 07:31 PM (IST)
पहला वनडे मैच 5 जनवरी, 1971 को खेला गया था, तब से लेकर आज तक इस फॉर्मेट में कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं. बल्लेबाजों का फॉर्मेट कहे जाने वाले वनडे क्रिकेट में पहले 60 ओवर के मैच हुआ करते थे, लेकिन फिर आईसीसी में इसमें बदलाव कर इसे 50 ओवर का कर दिया. वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात करें तो सालों तक यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के नाम था, लेकिन रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने इस कीर्तिमान को अपने नाम कर लिया. 

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित ने तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड

2007 से वनडे क्रिकेट खेल रहे रोहित शर्मा के अब 277 मैचों में 352 छक्के हैं. रोहित ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में तीन सिक्स लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया. रोहित शर्मा के वनडे में 1071 चौके हैं. वह अब तक इस फॉर्मेट में 11427 रन बना चुके हैं. 

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के नाम 398 वनडे मैचों में 351 छक्के हैं. अफरीदी ने इस दौरान 8064 रन बनाए हैं. रोहित ने अपने करियर की शुरुआत एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर की थी, लेकिन 2013 से वह बतौर ओपनर ही खेले हैं. वहीं अफरीदी ने शुरुआती दौर में ओपनिंग की थी, लेकिन ज्यादातर मैच वह फिनिशर के तौर पर ही खेले हैं. 

वनडे क्रिकेट में अब तक सिर्फ आठ बल्लेबाज ही 200 से ज्यादा छक्के लगा सके हैं. वहीं सिर्फ 3 बल्लेबाजों के नाम ही 300 से ज्यादा सिक्स हैं. वहीं सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाजों की बात करें तो इनमें सिर्फ रोहित शर्मा ही अकेले एक्टिव प्लेयर हैं, बाकी सभी संन्यास ले चुके हैं. भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित के साथ एमएस धोनी भी शामिल हैं. 

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाज 

1- रोहित शर्मा- 352 छक्के
2- शाहिद अफरीदी- 351 छक्के 
3- क्रिस गेल- 331 छक्के 
4- सनथ जयसूर्या- 270 छक्के
5- एमएस धोनी- 229 छक्के
6- इयोन मोर्गन- 220 छक्के 
7- एबी डिविलियर्स- 204 छक्के

Published at : 01 Dec 2025 07:31 PM (IST)
India Vs South Africa IND Vs SA 1st ODI Rohit SHarma SHAHID AFRIDI
