2016 चौके..., वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 7 बल्लेबाज, कितने नंबर पर रोहित और विराट?

2016 चौके..., वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 7 बल्लेबाज, कितने नंबर पर रोहित और विराट?

Most Fours In ODIs: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 7 बल्लेबाजों की लिस्ट में तीन भारतीय बल्लेबाजों के नाम शामिल हैं. वहीं इस लिस्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी नाम मौजूद है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 26 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

Most Fours In Oneday International: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार, 25 अक्टूबर को 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला गया. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे मैच में 9 विकेट से हराया. इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली जीत के हीरो रहें और दोनों के बीच 168 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप हुई. रोहित ने इस आखिरी मुकाबले में 125 गेंदों पर 121 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली. इस दौरान हिटमैन के बल्ले से 13 चौके और 3 छक्के निकले. वहीं विराट ने 81 गेंदों पर 74 रनों की शानदार पारी में 7 चौके लगाए. इस मैच में रोहित और विराट के बल्ले से कुल 20 चौके निकले और दोनों अब तक वनडे क्रिकेट में 1000 से ज्यादा चौके लगा चुके हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन हैं?

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 2016 चौके 

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. सचिन ने अपने शानदार करियर में 463 वनडे मैचों में 2016 चौके लगाए हैं.

2. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 1500 चौके

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या दूसरे नंबर पर हैं. जयसूर्या ने अपने करियर में 445 वनडे मैचों में 1500 चौके जड़े हैं.

3. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 1385 चौके

श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. संगकारा ने अपने करियर में 404 वनडे मैचों में 1385 चौके लगाए हैं.

4. विराट कोहली (भारत) - 1332 चौके

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं. विराट ने अब तक 305 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1332 चौके जड़े हैं.

5. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 1231 चौके

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. पोंटिंग ने अपने करियर में 375 वनडे मैचों में 1231 चौके लगाए हैं.

6. एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) - 1162 चौके

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट छठे नंबर पर हैं. गिलक्रिस्ट ने अपने करियर में 287 वनडे मैचों में 1162 चौके जड़े हैं.

7. वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 1132 चौके

भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. सहवाग ने अपने करियर में 251 वनडे मैचों में 1132 चौके लगाए हैं.

रोहित शर्मा क्या है नंबर?

भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 12वें नंबर पर हैं. रोहित ने अब तक 276 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1066 चौके लगाए हैं. 

Published at : 26 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Tags :
Virendra Sehwag ODIs VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIA VS AUSTRALIA CRICKET
और पढ़ें
