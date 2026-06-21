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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 11 गेंद में जड़ा 'ऐतिहासिक' अर्धशतक

6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 11 गेंद में जड़ा 'ऐतिहासिक' अर्धशतक

ट्राई सीरीज के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर गरजा. वैभव ने 10 चौके और 8 छक्कों की बदौलत 29 गेंद में 94 रन बना डाले. वह शतक से चूक गए, लेकिन 11 गेंद में फिफ्टी ठोक कर बड़ा रिकॉर्ड बनाया.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 21 Jun 2026 03:49 PM (IST)
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अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में धूम मचाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वैभव ने अपने आलोचकों को भी करारा जवाब दिया है. श्रीलंका में ट्राई सीरीज के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर गरजा. इंडिया ए के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंद में फिफ्टी ठोकी. 15 साल के वैभव ने 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. वैभव अब लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 

हैरानी की बात यह रही कि वैभव सूर्यवंशी ने बिना कोई रन दौड़कर लिए फिफ्टी पूरी की. उन्होंने पांच छक्कों और पांच चौकों की बदलौत 11 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद पर ताबड़तोड़ 94 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और आठ छक्के शामिल हैं. वैभव की तूफानी पारी की बदलौत ही भारत ए ने खिताबी मैच में 377 रनों का विशाल स्कोर बनाया. 

वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान श्रीलंका के कौशल्या वीररत्ने के लिस्ट ए में बनाए गए सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ा. वीररत्ने ने 2005 में 12 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी. सूर्यवंशी लिस्ट ए क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक बनाने के करीब थे, लेकिन उन्होंने नौवें ओवर में मिड-ऑफ पर कैच दे दिया. उस समय भारतीय टीम का स्कोर 132 रन था. उन्होंने श्रीलंका की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए पांच छक्के और उतने ही चौकों की मदद से अर्धशतक पूरा किया.

लीग चरण में बड़ा स्कोर न बना पाने के बाद सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने जिन पहली पांच गेंदों का सामना किया उन पर दो छक्के और तीन चौके लगाए. सूर्यवंशी ने तेज गेंदबाज दुलज समुदिता की गेंदों पर दो छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाए गए उनके तीन छक्के उनकी पारी की मुख्य विशेषता थे. 

वैभव सूर्यवंशी ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेजर मैकगर्क के 29 गेंदों में शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने के बेहद करीब थे, लेकिन छक्का जड़ने के प्रयास में आउट हो गए. सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. इसके बाद उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टी20 टीम में चुना गया. वह आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 से इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत कर सकते हैं. 

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Published at : 21 Jun 2026 03:49 PM (IST)
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Vaibhav Suryavanshi Vaibhav Sooryavanshi Sri Lanka A Vs India A
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