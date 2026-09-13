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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG 1st T20 Highlights: 43 पर गिरे 5 विकेट, फिर उमरजई और नबी ने पलटा मैच; अफगानिस्तान ने दिया 157 का लक्ष्य

IND vs AFG 1st T20 Highlights: 43 पर गिरे 5 विकेट, फिर उमरजई और नबी ने पलटा मैच; अफगानिस्तान ने दिया 157 का लक्ष्य

Afghanistan vs India 1st T20I: 6 ओवर में 43 रनों पर अफगानिस्तान ने 5 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद उमरजई और नबी के बीच 56 गेंद में 83 रनों की साझेदारी हुई. हालांकि, अंत में अफगान टीम फिर लड़खड़ा गई.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 13 Sep 2026 09:20 PM (IST)
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दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टी20 में मेजबान अफगानिस्तान ने मेहमान टीम इंडिया को 157 रनों का लक्ष्य दिया है. अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही थी. 43 रनों पर 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर भी 16 ओवर में स्कोर 120 रन था. 17वें ओवर में 7 और 18वें ओवर में 3 रन ही बने. हालांकि, अंतिम ओवर में 21 रन बने, और अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन पर पहुंच गई. अजमतुल्लाह उमरजई ने शानदार बैटिंग की. वह 44 गेंद में 64 रनों पर नाबाद लौटे. 

पावरप्ले में गिर गए थे 5 विकेट

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही थी. पावरप्ले में ही आधी टीम पवेलियन लौट गई थी. ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज जीरो पर आउट हुए. कप्तान इब्राहिम जादरान 11 रनों पर रन आउट होकर पवेलियन लौटे. फिर गुलबदीन नैब 02 और हारविश रसूली 02 रन बनाकर आउट हुए. वहीं सेदिकुल्लाह अटल एक चौके और एक छक्के की मदद से 13 रन बनाकर आउट हुए. 6 ओवर में 43 के स्कोर पर अफगानिस्तान ने 5 विकेट गंवा दिए थे. 

अंत में फिर लड़खड़ाई अफगानिस्तान की पारी 

शुरुआती झटकों से अफगानिस्तान को अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी ने उबार दिया था. दोनों ने 56 गेंद में 83 रनों की साझेदारी की. उमरजई ने 39 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. उमरजई 44 गेंद में 64 रनों पर नाबाद लौटे. उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं मोहम्मद नबी 27 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए. उनके बल्ले से 2 चौके और 2 छक्के निकले.

16 ओवर में अफगानिस्तान का स्कोर 120 हो गया था. हालांकि, इसके बाद 17वें ओवर में 7 रन, 18वें ओवर में 3 रन और 19वें ओवर में 5 रन ही बने. हालांकि, अंतिम ओवर शिवम दुबे को सौंपा गया, जिसमें 21 रन बने. मुजीब उर रहमान  तीन गेंद में 9 और उमरजई 44 गेंद में 64 रनों पर नाबाद रहे.

भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर तीन विकेट चटकाए. जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 26 रन देकर एक विकेट निकाला. वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर एक विकेट झटका. अक्षर पटेल को भी एक विकेट मिला, लेकिन उन्होंने 4 ओवर में  27 रन दिए. शिवम दुबे ने एक ओवर में 21 और नितीश कुमार रेड्डी ने दो ओवर में 30 रन लुटाए.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 13 Sep 2026 09:13 PM (IST)
Tags :
Mohammad Nabi India Vs Afghanistan Azmatullah Omarzai IND Vs AFG 1st T20
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