हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान के शर्मनाक प्रदर्शन के 5 गुनाहगार, अकेले जिम्मेदार नहीं हैं बाबर आजम; अब PCB लेगा एक्शन

Pakistan T20 World Cup: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने की कगार पर है. पाक टीम को इस हालत में लाने में बाबर आजम के अलावा भी कई लोग जिम्मेदार हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Feb 2026 05:25 PM (IST)
2024 टी20 वर्ल्ड कप की हार से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सबक नहीं लिया है. उस समय पाक टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी. 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ाकर सुपर-8 तक तो पहुंचा, लेकिन अब टीम सेमीफाइनल से बाहर होने की कगार पर खड़ी है. PAK टीम को इस हालत में पहुंचाने का कोई एक खिलाड़ी जिम्मेदार नहीं है.

अब अगर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टी20 टीम को लेकर कई बड़े फैसले ले सकता है. बाबर आजम से लेकर कप्तान सलमान आगा तक कई बड़े खिलाड़ी नप सकते हैं. यहां उन 5 लोगों के बारे में जानिए, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम को इस हालत में लाने के सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं.

बाबर आजम

पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर की नाकामी की सबसे बड़ी वजह बाबर आजम ही हैं. इस वर्ल्ड कप में खेली 4 पारियों में केवल 91, औसत सिर्फ 22.75 का. उन्होंने सुपर-8 के मैच में 25 रन तो बनाए, लेकिन 24 गेंद भी खराब कीं. उनके ये रन 150+ के स्ट्राइक रेट से आए होते तो पाकिस्तान मजबूत स्थिति में होता. पूरे टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट महज 112.34 का रहा है. इस प्रदर्शन को देखते हुए बाबर हमेशा के लिए टी20 टीम से बाहर हो सकते हैं.

कप्तान सलमान आगा

कप्तान सलमान आगा भी घटिया प्रदर्शन बेकार फैसले लेने में पीछे नहीं रहे हैं. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टीम पूरी तरह सेट हो चुकी है, लेकिन परिणाम कुछ और ही बयां करते हैं. उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 38 रनों की पारी के अलावा कोई बड़ा तीर नहीं मारा है. 5 पारियों में केवल 60 रन बनाए हैं. इसी घटिया प्रदर्शन की वजह से उनके हाथों से टी20 कप्तानी छिन सकती है.

सैम अयूब

सैम अयूब को लगातार मौके मिलते रहे हैं, लेकिन फ्लॉप होने में भी पीछे नहीं रहे हैं. पिछले साल भी टी20 में उनका औसत 20.75 का रहा था, फिर भी उन्हें टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में चुना गया. वर्ल्ड कप में अभी तक 5 पारियों में मात्र 70 रन बनाए हैं. दूसरे छोर पर साहिबजादा फरहान रन बना रहे हैं, वहीं अयूब के बल्ले से भी रन निकले होते तो पाकिस्तान ओपनिंग के मामले में इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक टीम बन सकती थी.

कोच माइक हेसन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक लगभग हर मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन बदली है. क्या कोच माइक हेसन भी एक माइंडसेट तैयार करके नहीं आए थे कि कौन से 11 खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाएगा. ये वही कोच माइक हेसन हैं, जिन्होंने बाबर आजम को लेकर कहा था कि उन्हें स्पिन के खिलाफ ज्यादा अभ्यास की जरूरत है. वहीं BBL में बाबर 103 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, फिर भी कोच ने बाबर को टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह दी. नतीजा सबके सामने है.

शादाब खान

इस बात में कोई संदेह नहीं कि शादाब खान ने बल्ले से बढ़िया योगदान दिया है. पांच और 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 154 के स्ट्राइक रेट से 111 रन बनाए हैं. मगर वो गेंदबाजी की भूमिका में फ्लॉप रहे हैं. सुपर-8 का इंग्लैंड के खिलाफ मैच बहुत महत्वपूर्ण था, वहां शादाब से उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान की वापसी करवाएंगे. मगर उन्होंने 10 से ज्यादा इकॉनॉमी रेट से रन लुटाए. अब तक पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 5 विकेट लिए हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Feb 2026 05:25 PM (IST)
Babar Azam Salman Agha PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
