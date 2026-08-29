IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटघरेलू क्रिकेट के 4 दमदार खिलाड़ी, जिन्हें टीम इंडिया में नहीं मिल रहा मौका

घरेलू क्रिकेट के 4 दमदार खिलाड़ी, जिन्हें टीम इंडिया में नहीं मिल रहा मौका

ऐसे कई क्रिकेटर हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में जगह बनाई है, लेकिन 4 ऐसे क्रिकेटर भी हैं, जो घरेलू क्रिकेट के दिग्गज हैं, लेकिन टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 29 Aug 2026 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया के लिए खेले ज्यादातर दिग्गज घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बाद ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेले. डोमेस्टिक क्रिकेट को ही टीम इंडिया में पहुंचने का आधार भी माना जाता है. हालांकि, पिछले कुछ समय से आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को टीम इंडिया में चुना जा रहा है. ऐसे कई क्रिकेटर हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में जगह बनाई है, लेकिन 4 ऐसे भी क्रिकेटर हैं, जो घरेलू क्रिकेट के दिग्गज हैं, लेकिन टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा है.

अभिमन्यु ईश्वरन- फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में खेले 114 मुकाबलों में 47 की औसत से 8,396 रन बना चुके अभिमन्यु ईश्वरन भारतीय ड्रेसिंग रूम तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन पिछले तीन साल से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. अनुभव और दमदार रिकॉर्ड होने के बावजूद अभिमन्यु ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैदान पर भारत की जर्सी पहनकर उतरने का सपना ही देखते रहे हैं. फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में वह 27 शतक और 36 अर्धशतक भी लगा चुके हैं. अभिमन्यु का फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में डेब्यू 2013 में हुआ था और उनकी उम्र डेब्यू का इंतजार करते-करते 30 साल हो चुकी है. 

धर्मेंद्र सिंह जडेजा- 100 फर्स्ट-क्लास मैचों में 423 विकेट. लिस्ट-ए क्रिकेट में 121 विकेट और टी20 में 65 विकेट. यह धर्मेंद्र सिंह जडेजा के बेमिसाल आंकड़े हैं, जिन्होंने साल 2013 में फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. हालांकि, वह पिछले 13 सालों से भारतीय टेस्ट टीम में चुने जाने की आस लगाए बैठे हैं. 

शाहबाज अहमद- भारत के लिए 3 वनडे और दो टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके शाहबाज अहमद लंबे समय से टेस्ट टीम में मौका मिलने की राह देख रहे हैं. शाहबाज बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी अहम योगदान दे सकते हैं. 43 फर्स्ट-क्लास मैचों में शाहबाज 146 विकेट निकाल चुके हैं, जबकि बल्लेबाजी में उन्होंने 2,493 रन बनाए हैं. दलीप ट्रॉफी 2026 में भी शाहबाज अपने प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने में जुटे हुए हैं. 

शम्स मुलानी- घरेलू क्रिकेट में शम्स मुलानी को मुंबई का स्टार ऑलराउंडर माना जाता है. बल्ले और गेंद दोनों से ही वह किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखते हैं. 59 फर्स्ट-क्लास मैचों में मुलानी ने 269 विकेट चटकाए हैं, जबकि बल्लेबाजी में वह 2,577 रन बना चुके हैं. मुलानी एक शतक और 22 अर्धशतक भी लगा चुके हैं. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने 7 मुकाबलों में 30 विकेट चटकाए थे. घरेलू क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन के बावजूद वह सिलेक्टर्स की निगाहों में अब तक नहीं आ सके हैं.

यह भी पढ़ें- 

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का इमरान खान पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Abhimanyu Easwaran Shams Mulani TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM RANJI TROPHY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
घरेलू क्रिकेट के 4 दमदार खिलाड़ी, जिन्हें टीम इंडिया में नहीं मिल रहा मौका
घरेलू क्रिकेट के 4 दमदार खिलाड़ी, जिन्हें टीम इंडिया में नहीं मिल रहा मौका
क्रिकेट
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
क्रिकेट
फाफ डु प्लेसिस पर भी चढ़ा रवि किशन का खुमार, वायरल डांस मूव्स से लूटी महफिल
फाफ डु प्लेसिस पर भी चढ़ा रवि किशन का खुमार, वायरल डांस मूव्स से लूटी महफिल
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का इमरान खान पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का इमरान खान पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

आपदा के बाद राहत शिविरों में अपनों को तलाशतीं रोती आँखें!
Hijab...हक, मजबूरी या वोट बैंक का मोहरा?
जनसेवा या वोट बैंक की मजबूरी? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा
PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा
जम्मू और कश्मीर
आगा रूहुल्लाह के रुख पर बोले मीरवाइज, 'लोगों ने इस उम्मीद से...'
आगा रूहुल्लाह के रुख पर बोले मीरवाइज, 'लोगों ने इस उम्मीद से...'
क्रिकेट
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
बॉलीवुड
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
ऑटो
हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगा TVS Jupiter? यहां जानिए हिसाब
हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगा TVS Jupiter? यहां जानिए हिसाब
विश्व
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
इंडिया
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! CM शुभेंदु के आदेश पर पुलिस का एक्शन
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! कोलकाता पुलिस ने लिया एक्शन
टेक्नोलॉजी
काम नहीं कर रहे Spy Camera Detector? स्टडी में हुआ चौकाने वाला खुलासा
काम नहीं कर रहे Spy Camera Detector? स्टडी में हुआ चौकाने वाला खुलासा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget