इतिहास में दर्ज होगी 3 अक्टूबर की तारीख, एक दिन में दो अलग-अलग देशों से खेलेगी टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट के लिए शनिवार, 3 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक होगा. कल यानी शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम एक दिन में दो अलग-अलग देशों के खिलाफ मैच खेलेगी. पहले जापान में भारत की टी20 टीम 2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगी. फिर दिन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा व अंतिम वनडे मैच भी खेला जाएगा. हालांकि, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. इससे पहले 1998 में भी टीम इंडिया एक दिन में दो मुकाबले खेल चुकी है.

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 12 सितंबर 1998 को ऐसा हो चुका है. तब कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया खेली थी. उसी दिन टीम इंडिया ने सहारा कप में पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच खेला था. दोनों ही मैच भारत ने जीते थे. 28 साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराया है. अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एक बार फिर टीम इंडिया एक दिन में खेले गए अपने दोनों मैच जीतती है या नहीं.

एशियन गेम्स में पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया

2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट इवेंट का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. गोल्ड मेडल का यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. इस मैच को जीतने वाली टीम को गोल्ड मेडल मिलेगा. वहीं हारने वाली टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा. भारतीय समय के अनुसार यह मैच सुबह 10 बजे से शुरू होगा.

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा वनडे

एशियन गेम्स के फाइनल के अलावा भारतीय टीम शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा वनडे भी खेलेगी. यह मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. दोपहर डेढ़ बजे इस मैच का टॉस होगा. वहीं दो बजे से मैच की शुरुआत होगी. वेस्टइंडीज के तीन मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है. ऐसे में कैरेबियाई टीम सूपड़ा साफ होने से बचना चाहेगी, वहीं टीम इंडिया की नजरें क्लीन स्वीप करने पर रहेंगी.

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